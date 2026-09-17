Un’estate da record (energetico): la sfida dell’efficienza energetica nelle case italiane

A luglio 2026 la domanda elettrica italiana ha toccato il massimo storico: perché l’efficientamento energetico degli edifici è ormai una priorità

Non è più solo una questione invernale. A luglio 2026 la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto quota 32,5 TWh, il dato mensile più alto mai registrato, con una crescita dell’8,3% rispetto allo stesso mese del 2025. Mai, prima d’ora, il Paese aveva consumato così tanta energia in un solo mese. E a spingere i consumi non è il freddo, ma il caldo: climatizzatori accesi h24, elettrodomestici sotto sforzo, reti sotto pressione. Un segnale chiaro che il tema dell’efficienza energetica riguarda ormai tutto l’anno.

A confermarlo è anche il picco annuale della domanda, cioè la potenza massima richiesta in un preciso istante, registrato il 15 luglio e che ha toccato i 58,1 gigawatt, il 4,5% in più rispetto al picco del 2025. Numeri che raccontano una rete sempre più sollecitata e bollette destinate a farsi sentire, soprattutto per chi non ha ancora messo mano a interventi strutturali sulla propria abitazione.

Il punto, però, non è consumare meno energia, ma consumarla meglio. È questa la differenza sostanziale tra risparmio ed efficientamento energetico. Il primo punta a ridurre i consumi, il secondo a ottimizzarli, con un doppio beneficio, economico e ambientale, grazie alla riduzione delle emissioni inquinanti.

Gli interventi possibili, in questo senso, sono molteplici, dall’installazione di pompe di calore alle opere di coibentazione degli edifici, fino alla sostituzione di infissi e vecchi sistemi di riscaldamento. Non tutti, però, hanno lo stesso impatto sui consumi, né la stessa priorità in fase di ristrutturazione.

Come spiegato dalla guida di Acea Energia , dedicata all’efficientamento energetico degli edifici, non tutti gli interventi hanno lo stesso peso sui consumi domestici. Alcune scelte incidono più di altre, mentre certi errori, spesso commessi in buona fede, finiscono per vanificare i benefici attesi. Un aspetto che aiuta a capire perché, prima di intervenire sulla propria abitazione, orientarsi tra le diverse soluzioni disponibili sia altrettanto importante quanto scegliere l’intervento in sé.

Con una domanda elettrica in costante crescita, come dimostrano i dati del 2026, l’efficientamento energetico degli edifici non può più essere considerato un tema stagionale, ma una priorità strutturale. Capire quali interventi fare, e in che ordine, potrebbe fare la differenza già a partire dai prossimi mesi.