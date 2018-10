di MILENA DOMINICI

“Metà delle specie esistenti potrebbe estinguersi prima del 2100. Non posso restare a guardare”. Dalle minuscole rane della foresta tropicale alle incantevoli farfalle, fino alle maestose tigri e agli elefanti: sono oltre 400 le immagini scattate dal fotografo Joel Sartore per il “National Geographic photo ark”, raccolte in questo volume dedicato alla ricchezza del mondo animale e al rischio di estinzione che minaccia numerose specie.

Joel Sartore

Photo Ark. Il destino degli animali nell’obiettivo

di un grande fotografo.

White star, pp. 400, 35 euro

