I CONTENUTI SPECIALI DA SCARICARE DEDICATI ALLA COMUNITA’ DI NUOVA ECOLOGIA

La diplomazia climatica è schiacciata da guerre e crisi energetica, ma un terzo dell’economia globale è pronto a puntare sulle rinnovabili.

La road map dei volenterosi

“Un’altra transizione è possibile” racconta tutto questo attraverso lo sguardo dei nostri autori e dei protagonisti presenti nella Nuova Ecologia di giugno.

Solo gli iscritti al sito o gli acquirenti dell’abbonamento digitale e i soci Legambiente che sottoscrivono la tessera comprensiva di abbonamento possono scaricare questo Contenuto Speciale

Hai acquistato l’abbonamento sul nostro negozio online o ti sei già iscritto a questo sito? Entra con le tue credenziali e poi torna su questa pagina per scaricare il contenuto