Una sola voce per l’Africa: a Nairobi in corso il primo vertice sul clima nel continente

Nei Paesi africani a lavoro in vista della Cop28, tra gli obiettivi del summit c’è quello di ridurre le emissioni gas serra e di passare all’idrogeno verde

Poggiata su un altopiano, dove svetta la city, un agglomerato di grattacieli in stile occidentale, c’è Nairobi, attorniata da immense baraccopoli e da parchi naturali. È qui, nell’ex capoluogo coloniale, nonché attuale capitale del Kenya, che è in corso il primo vertice sul clima in Africa organizzato dalla Commissione dell’Unione Africana (AUC). Tra gli obiettivi, rendere il Kenya autonomo sull’idrogeno verde.

Con il summit a Nairobi, al quale partecipano oltre 25 capi di Stato, imprese, organizzazioni internazionali e società civile, il continente africano si prepara alla Cop28, che si terrà quest’anno a Dubai, negli Emirati Arabi, dal 30 novembre al 12 dicembre. Dove si cercherà di tenere fede agli accordi di Parigi del 2015 e di fare in modo di non superare nel 2030 il valore soglia di 1.5 gradi di surriscaldamento globale. “Il mondo ha bisogno di ridurre le emissioni del 43%, a partire dai livelli del 2019, entro il 2030. E il rapporto dell’IPCC – da parte del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico – ribadisce che l’impatto sarà pernicioso, specialmente in alcune parti del mondo”. Ricorda Simon Stiell, segretario esecutivo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul clima.

La scelta dell’Africa come luogo ospitante del summit non è certo casuale. Secondo il rapporto del primo settembre dell’Unicef, il 98% dei bambini sono ad alto rischio di subire gli impatti dei cambiamenti climatici. Inoltre, 600 milioni di africani non hanno accesso all’elettricità, nonostante l’Africa disponga di una grande quantità di fonti rinnovabili ed energia solare.

“L’abbondanza di vento e di energia solare può giovare al nostro sviluppo, creare posti di lavoro, proteggere l’economia locale e accelerare l’industria sostenibile del Continente”, ha dichiarato il presidente del Kenya William Ruto, arrivato per l’occasione in bici elettrica. In parallelo al vertice di Nairobi c’è l’Africa climate summit. Entrambi gli incontri “sono un’occasione affinché l’Africa arrivi a una posizione unitaria sul clima e che porti risultati per la Cop28”, ricorda Ruto.

“Il vertice per il clima mostrerà le implicazioni del cambiamento climatico per l’Africa ma farà anche emergere le soluzioni per il Continente”. Ha detto Achim Steiner, amministratore dell’UN per il programma di sviluppo. Infatti, l’Africa è responsabile di un esiguo 4% delle emissioni globali di CO 2 . Eppure, subisce più di altri continenti i danni causati dal cambiamento climatico. Siccità, cicloni, mancanza di cibo, migrazioni, sono soltanto alcuni dei problemi che lo affliggono. Dall’altra parte, il continente è ricco di risorse a cui attingere per avviare un cammino che lo porti ad utilizzare sempre di più le energie rinnovabili. Per questa ragione “gli africani devono rispondere ai cambiamenti climatici. Sono convinto che l’Africa può essere al centro di un futuro all’insegna dell’energia pulita”, ha detto nel suo intervento Antonio Guterres, segretario generale dell’Onu.