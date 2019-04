“A tavula è trazzera” dice un proverbio siciliano. Così Carmelo Roccaro sintetizza il progetto portato avanti con “Ginger, people & food”, ristorante di Agrigento, gestito dalla cooperativa Al Kharub di cui è presidente. La tavola è trazzera, scorciatoia, riduce le distanze, permette di conoscersi meglio. E poiché la distanza fra la Sicilia e l’Africa non è poi tanta, e nemmeno quella fra i piatti che si cucinano di qua e di là dal Mediterraneo, quale strumento migliore per avvicinare italiani e migranti?

L’accoglienza, di questi tempi, non va di moda, ma le proposte del ristorante agrigentino funzionano bene. Piacciono le sue ricette all’insegna della contaminazione; c’è un che di trendy, stando ai risultati, nella rivisitazione in chiave nostrana della cucina africana realizzata dalla chef senegalese Mareme Cisse, nonostante il progetto persegua scopi, fortemente etici, di inclusione sociale.

Fra gli obiettivi dello statuto della cooperativa, nata nel 2011, racconta Roccaro, «quello di lavorare per creare una società più inclusiva, soprattutto rispetto alle comunità di migranti che sono presenti sul territorio». Uno scopo portato avanti attraverso il lavoro, perché la dignità delle persone passa «dall’opportunità data a tutti di potersi affermare per quello che si è e per quello che si sa fare, al di là della cultura, della lingua e del colore della pelle». Una cruna stretta. «Sembrano cose scontate, ma non è così – continua – Quando si parla di lavoro e migranti si pensa sempre a situazioni di lavoro nero e di sfruttamento, piuttosto che a un lavoro pulito, giusto e dignitoso attraverso il quale una persona riesce ad affermarsi per quello che sa fare».

Non è un caso, allora, che “Ginger, people & food” abbia vinto la seconda edizione del premio Bezzo, un riconoscimento a “sistemi di ristorazione virtuosi, in grado di meglio soddisfare la propria utenza e, allo stesso tempo, valorizzare il territorio facendosi portavoce del benessere equo e sostenibile”. Organizzato dalle associazioni Aregai -Terre di benessere, Planet life economy foundation e Associazione italiana per gli studi sulla qualità della vita, premia ogni anno alternativamente la ristorazione collettiva e quella commerciale, in base a cinque parametri: legame con il territorio, innovazione e miglioramento, competitività e correttezza, ecosostenibilità, tutela delle persone.

«Pensiamo che la cucina, così come la musica, sia un importante strumento per abbattere i muri e la diffidenza – riprende Carmelo Roccaro – Proponiamo una cucina in cui le tradizioni gastronomiche siciliana, magrebina e subsahariana vengono reinterprate per dar vita a pietanze nuove, non una cucina etnica, anche perché una delle basi è l’utilizzo di prodotti locali e stagionali, a esclusione delle spezie. La nostra cuoca, l’anno scorso, è stata premiata al campionato mondiale di couscous a San Vito lo Capo. In cucina c’è un altro ragazzo del Senegal, con contratto a tempo indeterminato, in sala un giovane agrigentino. L’attività dà lavoro, inoltre, a due ragazzi con disabilità. Uno dei pregiudizi che volevamo abbattere è che i migranti vengono qui e ci rubano il lavoro – conclude – Dimostriamo il contrario: che insieme a loro possiamo sviluppare progettualità e opportunità per tutti. E ci stiamo impegnando affinché l’esperienza sia replicabile altrove». Una storia non scontata quella di “Ginger, people & food”.

Autore: Alice Scialoja Alice Scialoja è nata nel 1967 a Roma, dove vive. Giornalista, lavora per l’ufficio stampa di Legambiente e collabora con La Nuova Ecologia e con La Stampa. Ha pubblicato il libro A Lampedusa (Infinito Edizioni, 2010) con Fabio Sanfilippo e i testi Neither roof nor law e Lampedusa Chapter two nel libro Mare Morto di Dieter Huber (Kerber Verlag, 2011). È laureata in Lettere.