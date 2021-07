Una nuova area di Milano alimentata con energia rinnovabile

Si tratta di Segreen Business Park, frutto di un connubio perfetto tra aree verdi e scenario metropolitano. In totale 50mila mq pronti ad accogliere oltre 4mila persone

Siglato un accordo tra Europa Risorse Sgr S.p.A. e Falck Next Energy S.r.l. – azienda parte della Divisione Next Solutions di Falck Renewables – per l’acquisto di garanzie d’origine (GO) attestanti l’impiego di energia rinnovabile per l’area di Segreen Business Park (Milano). Segreen Business Park è un progetto con approccio biofilico, connubio perfetto tra aree verdi e scenario metropolitano, che include 50.000 mq di area totale, 5.650 mq di spazi all’aria aperta, 6 edifici – 3 esistenti e 3 in costruzione – pronti ad accogliere oltre 4.000 persone e 4 Green Pavilion dedicati ai servizi.

Le garanzie d’origine cedute a Europa Risorse SGR – società fondata nel 2008 che attualmente vanta 10 Fondi Immobiliari Alternativi con circa 800 milioni di asset in gestione – proverranno dall’impianto eolico di Buddusò-Alà dei Sardi, di proprietà di Falck Renewables in Sardegna. Il parco ha una capacità installata di 138 MW ed è dotato di 69 turbine. L’accordo, di durata annuale, prevede la vendita di certificati green che attestano l’origine 100% rinnovabile e sostenibile delle fonti utilizzate per i consumi comuni e ancillari del complesso direzionale business park di Milano Segrate.

“Segreen è il primo hub dell’era post-covid in cui i consumi condominiali sono certificati come green e le cui soluzioni progettuali adottate mettono al primo posto la salute e il benessere, rispondendo a tutte le normative di prevenzione sanitaria”, ha commentato il presidente di Europa Risorse Sgr, Antonio Napoleone. “Siamo felici di avere come partner Falck Renewables – Next Solutions per questo progetto, che va oltre la sostenibilità, oggi non più solo una scelta ma un vero e proprio dovere morale”.

Francesco Benvenuto, head of energy management di Falck Renewables – Next Solutions, ha commentato: “Siamo orgogliosi di dare un contributo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità di un progetto importante come quello di Segrate attraverso la trasmissione delle garanzie d’origine provenienti da un impianto del nostro Gruppo. Un ulteriore esempio di collaborazione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dettati dalla transizione energetica”.