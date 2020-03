Almanacco di Febbraio 2020 a cura di BARBANERA

La lattuga (Lactuca sativa) fa bene perché contiene sali minerali, fra cui calcio, magnesio, potassio e sodio. Ha molte vitamine e micronutrienti ed è alleata del sistema circolatorio. Ha inoltre pochissime calorie e favorisce la digestione. Buona anche la quantità di ferro, utile per chi soffre di anemia. Cresce con facilità anche sul balcone, ma in un punto protetto perché non resiste ai geli invernali e sopporta male il caldo secco. Tuttavia si adatta a tutti i tipi di terreni, preferibilmente ben lavorati, fertili e freschi.

La semina Si possono seminare in semenzaio, o direttamente a dimora, a spaglio oppure a file. In semenzaio, in luna calante da gennaio a marzo, per poi passare al trapianto, in luna crescente, a giugno. Mentre in piena terra fino a settembre, nei climi miti, allo scopo di raccoglierle in inverno. La semina va preferibilmente effettuata con luna calante.

Raccolta e conservazione Si raccoglie quando i cespi sono sviluppati ma ancora teneri. La lattuga romana può risultare più croccante se i cespi vengono legati con elastici qualche settimana prima della raccolta. Il lattughino da taglio va raccolto con un coltello affilato, senza rovinare i piccoli cespi.

Pollice Bio – Tanti agrumi

Non sarebbe inverno senza agrumi! Buoni e pieni di vitamina C. Ma attenzione, una volta staccati dalla pianta cominciano ad avvizzire e a perdere vitamine. Per questo vanno consumati presto e conservati in frigo senza plastica. Nel caso se ne fossero acquistati troppi, conviene spremerli e congelarne il succo, poi grattare la buccia e congelare anche quella. È infatti la parte che contiene più fitonutrienti e antiossidanti, ma si può consumare solo se sono bio. La stessa buccia può arricchire insalate, dolci, frullati, tè e tisane. E sostituire i costosi integratori vitaminici.