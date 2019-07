Un museo archeologico, una Casa della Solidarietà, un eco-bistrot, un punto di ritrovo, un contenitore di eventi e spazio per l’animazione sociale. Tutto questo sarà a breve l’ex Municipio di Atella, perché nonostante alcuni “farabutti” ne abbiano distrutto gli impianti e allagato solai e mura a due giorni dalla firme del contratto di concessione del bene rinato grazie al progetto Fabula, sostenuto da Fondazione con il Sud, il 18 luglio il polo socio culturale sarà inaugurato e messo a disposizione dei cittadini.

D’intesa con il polo museale campano e con circa 500 mila euro messi a disposizione da Fondazione per il Sud, i tre comuni atellani, in provincia di Caserta, avevano programmato il trasferimento del museo archeologico atellano e il completamento dei lavori di ristrutturazione dell’immobile. I vandali il 27 giugno scorso sono entrati nell’edifico e hanno portato via le maniglie delle porte, rotto l’impianto antincendio, le tubature dei lavandini, i quadri ed i connettori elettrici mentre i climatizzatori e gli impianti refrigeranti sono stati smontati e portata via.

Dopo gli atti vandalici del 27 giugno scorso la comunità locale e le associazioni del territorio hanno reagito promuovendo l’1 luglio il flash mb “Abbracciatella” proprio davanti alla struttura dei comuni campani di Sant’Arpino, Orta di Atellae Succivo.

“È stato un gesto vandalico di inaudita violenza teso a bloccare la rinascita del territorio” – hanno dichiarato i sindaci dei tre comuni proprietari del bene, Giuseppe Dell’Aversana, Andrea Villano e Gianni Colella, raccolgliendo l’adesione di tutte le istituzioni scolastiche del territorio del questore, del Prefetto, del presidente della Provincia, dei deputati regionali e nazionali, di moltissime associazioni e del polo museale Campano, oltre ai sindaci di Cesa, Frattaminore e Gricignano.

“Non ci fermeremo, e andare avanti con il progetto è il miglior modo per rispondere a questi vili attacchi – ha dichiarato Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente in un sopralluogo effettuato il 6 luglio insieme all’amministrazione comunale, al circolo locale di Legambiente Geofilis e alla Cooperativa sociale Terra Felix – Il progetto andrà lo stesso avanti con la forza e la costanza di una società civile che sogna e si impegna per un futuro diverso dell’ex municipio di Atella e di quel territorio, attraverso la riappropriazione di beni comuni”.

L’edificio neoclassico, si appresta dunque ad ospitare tutta la cittadinanza, anche i minori a rischio e le persone con disabilità.

L’appuntamento è per il 18 luglio, il giorno in cui il progetto Fabula sarà presentato.

