Una campagna pubblicitaria per cercare operatori ecologici

Una novità nella comunicazione istituzionale, per un lavoro green qualificato, in un’azienda sempre più all’avanguardia nella costruzione di un’economia circolare e rispettosa dei lavoratori.



Assa, la SpA del Comune di Novara per i servizi di raccolta differenziata e igiene urbana, ricerca operatori ecologici, muniti di patente C+CQC, da assumere con contratto a tempo indeterminato con inquadramento al livello 3B del CCNL Utilitalia dei servizi ambientali.

Vista la difficoltà di reperire personale, Assa ha deciso di accompagnare la selezione con una campagna pubblicitaria ad hoc. “Un tentativo di rafforzare il messaggio in un frangente in cui le aziende del settore incontrano parecchie difficoltà nel reperire candidati”, sottolinea il direttore generale, Alessandro Battaglino.

Con il messaggio “Il cambiamento puoi guidarlo tu. Differenziati, entra in Assa!” c’è il richiamo alla valenza di questa attività professionale, una valenza che è duplice.

“Attraverso questa campagna pubblicitaria – spiega il direttore generale Battaglino – portiamo in evidenza l’opportunità per autisti in possesso di patente C+CQC, quindi per personale qualificato, relativamente al loro futuro professionale. Assa, infatti, offre una occupazione a tempo indeterminato, che permetterà, da un lato, di lavorare per un’azienda solida, legata al suo territorio e, dall’altro, di contribuire al processo di realizzazione dell’economia circolare”.

A comprovare le difficoltà riscontrate nel reperire i candidati sono i dati del Progetto Excelsior di Union Camere, Sistema informativo per l’occupazione e la formazione, e contenuti nel Sistema informativo sulle professioni.

Per gli operatori ecologici viene infatti rilevata una difficoltà di reperimento delle risorse umane dovuta, a livello nazionale, per oltre il 65% alla mancanza di candidati. In Piemonte la difficoltà registrata nel reperimento di persone disposte a svolgere la mansione di operatore ecologico è molto elevata, e raggiunge il 56%. Tra le motivazioni la maggiore incidenza è sempre quella della mancanza di candidati, per il 61,3% dei casi, seguita dalla preparazione inadeguata a svolgere la mansione, pari all’11,9%.

Considerando inoltre che la figura professionale che Assa sta ricercando è un operatore ecologico in possesso di patente C+CQC con tutte le specifiche elencate nel bando, occorre rilevare che anche su questo versante, ossia quello degli autisti, sempre più studi ed indagini denunciano una carenza che ormai rischia di divenire strutturale.

COME ADERIRE

Per compilare la domanda si ha tempo sino alle ore 23:59 del 14 febbraio 2025 (faranno fede l’ora e la data della piattaforma online), termine che è perentorio, pena l’esclusione dalla selezione.

I candidati interessati dovranno accedere al link https://selezione.pa.randstad.it/autistaoperatorecologicoassa

che permette il reindirizzamento alla piattaforma messa a disposizione dalla società Randstad Italia S.p.A., a cui Assa Spa ha affidato l’incarico di gestione della fase iniziale della selezione.