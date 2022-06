Una bellezza ritrovata

Dal mensile – L’editoriale del numero di giugno di Nuova Ecologia a firma del direttore Francesco Loiacono

Agli italiani piace sempre più l’Appennino. Alcuni non hanno mai smesso di amarlo, per molti è invece un amore scoppiato quasi all’improvviso nell’estate 2020, quando i viaggi all’estero erano ridotti al minimo e per rispettare le limitazioni imposte dalla pandemia in tanti abbiamo rivolto lo sguardo alle bellezze di casa nostra. Quella “Estate italiana”, come titolammo nella copertina del numero di luglio-agosto di due anni fa, ha cambiato il nostro modo di fare turismo: è cresciuta di oltre il 20% la quota di italiani che fanno vacanze di breve e medio raggio. E dunque quella bellezza più profonda dell’Italia, fatta di boschi, aree protette, borghi, cammini storici, eremi e castelli – illustrata in copertina da Andrea Calisi – ha cominciato a contrapporsi a quella ancora ricercata delle spiagge e delle città d’arte, in cui l’overtourism da anni mostra le sue criticità, oltre che l’impatto sull’ambiente e sui tessuti urbani più fragili.

Ogni modello turistico ha il suo mezzo di trasporto: la macchina con le valige sul tettuccio è stata un’icona negli anni del boom economico, quando gli italiani scoprivano la “villeggiatura”. Oggi il turismo lento, che attraversa parchi e borghi, ha nella bicicletta la sua immagine più forte. Un mezzo dal fascino antico che si è innovato, consentendo con la pedalata assistita di poter affrontare le pendenze degli Appennini anche a chi non ha “gamba”. Come possono fare i partecipanti alla campagna “Appennino Bike Tour”, organizzata da Legambiente e Vivi Appennino: un itinerario di oltre 3.000 km che attraversa quattordici regioni, ventisei aree protette e oltre trecento comuni. L’iniziativa – partenza il 21 giugno da Altare in Liguria con tappa finale il 21 luglio in Sicilia ad Alia, nelle Madonie – oltre a far apprezzare le meraviglie delle aree interne ha l’ambizione di testimoniare che una mobilità sostenibile è sempre possibile.

Intanto, la stagione estiva si apre con una bella notizia. La legge “Salvamare” è stata finalmente approvata e i pescatori potranno conferire nei porti i rifiuti raccolti incidentalmente con le reti. Ma per mantenere un mare e un ambiente pulito tutti dobbiamo fare qualcosa: portiamo con noi un sacchetto nel quale mettere i rifiuti, i nostri e i troppi che troveremo abbandonati nei boschi o in spiaggia.