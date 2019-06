Quando un ricercatore scientifico ha a cuore i temi ambientali e sa fare musica con un pizzico di ironia e tanto entusiasmo, viene fuori un rap come “Plasticology”, il primo singolo dell’album di scienza-rap “Eco Trip” di Fabio Musta e Doc Domi, all’anagrafe Domenico D’Alelio, ricercatore di Ecologia acquatica di Napoli. Nel video di lancio, Doc Domi spiega come la plastica dall’essere un invenzione degna del Nobel sia diventata una dei problemi più devastanti del pianeta.

«L’invenzione della plastica “moderna” portò all’Italia nel 1963 il suo primo e unico Nobel per la chimica, quello a Giulio Natta – racconta Domenico D’Alelio – Quando questo materiale, decantato dalla recláme “E mo’ e mo’… Moplén!” interpretata da Gino Bramieri, irruppe nelle nostre vite diede un impulso positivo alla crescita economica e demografica italiana… E mo’? La plastica inquina, e tanto». Il suo rap lo dice a chiare lettere: “300 milioni di tonnellate prodotte ogni anno, il 40% solo per imbustare il cibo”, un messaggio che fa chiarezza in giorni in cui divampa il dibattito sui sacchetti biodegradabili per la frutta e la verdura.

La plastica rilasciata in ambiente, nei terreni e nei torrenti diventa un fiume che “risale le catene alimentari e arriva anche agli umani”. Nel videoclip non mancano immagini reali di denuncia e citazioni di ricerche scientifiche. A produrlo è stata l’associazione di promozione sociale Ermes- Eco-evo research messengers e Different lab, con il supporto di Aslo (Association for the sciences of limnology and oceanography), una delle più prestigiose società scientifiche al mondo, che nel 2016 ha dato sostegno al progetto “Rappers”, acronimo di Rap for public engagement with aquatic research and science, per promuovere l’utilizzo del rap nel coinvolgimento del pubblico su temi inerenti le scienze acquatiche.

Il disco “Eco Trip” uscirà a fine gennaio sul mercato digitale con brani dedicati ad argomenti come i cambiamenti climatici o l’inquinamento dell’acqua. I proventi delle vendite del disco saranno interamente destinati a promuovere analoghi progetti di comunicazione della scienza. Nello specifico, alla fondazione di una “Italian science rap academy”, devota all’impiego del rap per finalità educative.

Autore: Francesco Loiacono Direttore responsabile de La Nuova Ecologia.

Contatti: direttore@lanuovaecologia.it; loiacono@lanuovaecologia.it Twitter: @francloia