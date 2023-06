Un Paese ingolfato

La diffidenza verso l’auto elettrica, alimentata dai luoghi comuni, frena la transizione dell’automotive italiano. L’editoriale del direttore Francesco Loiacono al numero di giugno di Nuova Ecologia

Il dibattito sull’auto elettrica ci porta fuori strada. Mentre i Paesi più industrializzati e le case produttrici procedono spediti verso la sostenibilità e le emissioni zero, l’Italia rischia di restare in coda. Nel 2022, secondo l’Agenzia internazionale dell’energia, si sono vendute oltre 10 milioni di vetture elettriche nel mondo, il 14% del totale. Nei soli primi tre mesi di quest’anno sono state immatricolate 2,3 milioni di auto plug-in, il 25% in più rispetto allo stesso periodo del 2022, con una proiezione di 14 milioni entro fine 2023. Cifre da record, che lanciano un messaggio inequivocabile: il futuro della mobilità è elettrico. Ma in Italia le vendite di modelli elettrici sono diminuite: da 140.000 nel 2021 a 115.000 lo scorso anno. La diffidenza verso queste vetture è ancora troppa, alimentata da luoghi comuni e dall’incapacità della classe politica di accompagnare la transizione della nostra filiera automotive.

Il motore del 2035 invece, parafrasando il grande Lucio Dalla, sarà elettrico. Nella nostra copertina, illustrata da Davide Bartolomeo Salvemini, le auto endotermiche sono soppiantate da quelle a emissioni zero, senza le gravi perdite di posti di lavoro paventate dagli scettici. I ricercatori dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, infatti, in uno studio pubblicato pochi mesi fa sostengono che la transizione nell’automotive porterà competitività e un incremento occupazionale stimato in 6.000 unità nel medio periodo. Altro che “lacrime e sangue”.

Lacrime, queste sì, per l’alluvione che ha devastato l’Emilia-Romagna mentre portavamo a termine questo numero. Per un’amara coincidenza, avevamo già messo in pagina l’inchiesta “Fiumi da liberare” di Elisa Cozzarini sulla rimozione delle barriere artificiali dai corsi d’acqua. Durante il 2022, in Europa ne sono state rimosse 325, in osservanza con quanto previsto dalla Strategia europea per la biodiversità al 2030, che chiede di rinaturalizzare 25.000 km di fiumi nei 27 Stati membri. In Italia non è stata rimossa nessuna barriera. Un dato che deve far riflettere, possibilmente prima della prossima alluvione.

In questo numero, infine, cominciamo un viaggio nella memoria con l’aiuto di chi ha contribuito a far nascere, crescere e diventare grande Legambiente. In un racconto a puntate, da qui a ottobre, ricostruiremo la storia della più importante associazione ambientalista italiana, che a dicembre si riunirà per la dodicesima volta in un congresso nazionale. Un esercizio di amarcord utile a chi lotta in difesa dell’ambiente e per la giustizia climatica.