Un Paese in stallo, innovazione e sostenibilità per accelerare la transizione

In Italia pesano i cronici ritardi di alcuni cantieri nazionali, iter troppo lunghi e la mancanza di volontà politica. Legambiente: “Al governo chiediamo di mettere la decarbonizzazione al centro delle sue politiche”

In Italia la transizione ecologica viaggia a due velocità. Se da lato i tanti progetti green si stanno concretizzando, coniugando innovazione e sostenibilità, dall’altro i ritardi nelle politiche e negli interventi, uniti a iter lunghi e tortuosi, rischiano di ostacolarla e rallentarla. È quanto denuncia Legambiente, che oggi in occasione della seconda giornata del suo congresso nazionale mette nero su bianco le storie di alcuni cronici ritardi legati a cantieri nazionali della transizione ecologica. E lo fa partendo dalle dieci aree tematiche al centro del dibattito di oggi: rivoluzione energetica, adattamento alla crisi climatica, agroecologia, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, riconversione industriale, economia circolare, lotta alle illegalità, aree protette e biodiversità, giovani e università.

Si va dal lento sviluppo delle rinnovabili, con 1.400 progetti in valutazione al ministero dell’Ambiente. Come quello di eolico offshore presentato nel Golfo di Manfredonia, ancora fermo dopo 15 anni, alla riconversione industriale che non decolla con la mancata decarbonizzazione dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Pesa la lentezza nella realizzazione di nuove aree protette previste da leggi nazionali o regionali: come l’Area marina protetta Costa di Maratea in Basilicata (legge 394/91), richiesta dagli anni ’90 e non ancora realizzata, e il Parco nazionale del Matese (legge 205/2017), tra Campania e Molise, ostaggio di interessi politici e lungaggini burocratiche delle Regioni. Nella lotta all’illegalità e all’abusivismo edilizia si fa ancora fatica ad abbattere, a partire dagli ecomostri che continuano a sfregiare l’ambiente, come quello di Aspra, a Bagheria (Pa), bersaglio del blitz di “Goletta Verde” a luglio. In tema di economia circolare e rigenerazione urbana, in stallo la realizzazione dell’impiantisca per superare la stagione delle discariche e degli inceneritori, a partire dal Centro-Sud, e gli interventi da mettere in campo per riqualificare energicamente gli edifici, renderli antisismici e semplificare la loro demolizione e ricostruzione. Lo sa bene Roma, capitale di cronici ritardi e problemi legati alla sostenibilità, ormai lontana da quel ruolo di apripista avuto in passato grazie a scelte green e sostenibili.

In tema di economia circolare, nella Città eterna devono ancora vedere luce i due impianti per l’organico a Cesano e Casal Selce, bloccati da 5 anni nonostante l’emergenza sulla questione frazione organica e le costruzioni di nuove isole ecologiche per ingombranti o Raee. Mentre si continua a puntare su soluzioni sbagliate, come l’inceneritore. Sulla rigenerazione urbana pesano i ritardi su abbattimento, bonifica e riqualificazione dei poli industriali e delle strutture dismesse. Tra queste, l’ex oleificio della Magliana, l’ex fabbrica della Penicillina, la mai realizzata Città dello Sport (o Vele di Calatrava) e dell’ex Fiera di Roma. Tra i cantieri da aprire sul tema mobilità, la prosecuzione della metro C verso San Pietro e poi Saxa Rubra, quelli su ferro finanziati dal Pnrr e sulla chiusura dell’Anello ferroviario.

“In questa seconda giornata di lavori – dichiara Stefano Ciafani, presidente di Legambiente – ci siamo focalizzati sui dieci pilastri della transizione ecologica e sui ritardi e gli ostacoli che ne fermano lo sviluppo. A oggi ci sono ancora troppi cantieri in attesa di essere aperti, che incontrano ostacoli normativi, burocratici, culturali e territoriali, a partire dalla rivoluzione energetica e lo sviluppo dell’economia circolare. Il nostro Paese impiega mediamente 6 anni per autorizzare un impianto eolico, contro la media europea di 2, mentre si accelera l’iter autorizzativo dei rigassificatori, prevedendola in 6 mesi come a Piombino e Ravenna, e si pensa al ponte sullo Stretto per collegare Calabria e Sicilia, dove però per andare da Trapani a Ragusa si impiegano 13 ore cambiando 4 treni. Chiediamo al governo, alle Regioni e agli enti locali – continua Ciafani – di cambiare rotta con politiche climatiche coraggiose e ambiziose. Serve una nuova stagione di riforme, con semplificazioni e controlli più efficaci, per frenare la crisi climatica e i suoi effetti distruttivi sull’economia e sulla sicurezza dei cittadini. Solo in questo modo l’Italia potrà vincere la sfida della transizione ecologica, centrando gli obiettivi di decarbonizzazione indicati dall’Europa”.