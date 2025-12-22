Un nuovo polo italiano per la gestione dei rifiuti industriali pericolosi

Rinovha continua a crescere: Bellatrice e Ag7 entrano nel nuovo polo italiano specializzato nella gestione dei rifiuti industriali pericolosi

Continua la crescita di Rinovha, gruppo focalizzato nella gestione dei rifiuti industriali pericolosi, nato a fine ottobre dalla visione di Xenon Private Equity: un polo privato, unico nel panorama nazionale, capace di riunire, all’interno del proprio perimetro, società altamente specializzate in grado di coprire l’intera filiera dei servizi ambientali, dall’intermediazione, alla raccolta e trasporto, al trattamento e smaltimento dei rifiuti, fino al decommissioning industriale e alle bonifiche complesse, in Italia e all’estero.

Dopo Alm.Eco, Gamma, Marcon e Vico, il Gruppo, che oggi conta oltre 300 dipendenti e oltre 3.000 clienti serviti, accoglie infatti altre due eccellenze, Bellatrice e AG7, guidate dalla famiglia Galli, punto di riferimento per gli operatori del settore in Lombardia, e operative anche in Emilia Romagna e Piemonte, con alle spalle un patrimonio di esperienza di oltre 80 anni.

Con sede a Senago (Milano), Bellatrice è specializzata nella raccolta, stoccaggio, trattamento, ricondizionamento e smaltimento di rifiuti urbani e industriali (pericolosi e non pericolosi), grazie a un impianto di smaltimento esteso su 52.000 mq, autorizzato a trattare 135.000 tonnellate di rifiuti in ingresso e accogliere oltre 600 tipologie di rifiuto; l’impianto riceve inoltre rifiuti speciali provenienti da circa 30 Comuni della Città Metropolitana di Milano. AG7 è invece specializzata nel trasporto di tutte le tipologie di rifiuti e nel noleggio di container.

Complessivamente, le due aziende contano oggi un fatturato in costante crescita negli ultimi anni, stimato a circa 20 milioni di euro a fine 2025.

L’operazione consentirà a Rinovha di chiudere l’anno con ricavi consolidati stimati a 160 milioni di euro, aggiungendo un ulteriore tassello al proprio percorso di sviluppo, che mira a raggiungere i 200 milioni di fatturato nel 2026 attraverso crescita organica e l’integrazione mirata di nuove imprese.

L’ingresso di Bellatrice e AG7 rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita di Rinovha, che potrà ora beneficiare sia dell’esperienza pluridecennale della famiglia Galli, sia del ruolo strategico dell’impianto di Senago, dotato delle necessarie autorizzazioni e situato in una posizione chiave alle porte di Milano, che diventerà per noi un vero e proprio hub. La complementarità tecnica, operativa e geografica è il pilastro su cui si fonda il progetto Rinovha: un modello innovativo che mette a sistema eccellenze del territorio, valorizzandole all’interno di un Gruppo di dimensione nazionale, capace di rispondere in modo efficace alle esigenze di un mercato in continua evoluzione – Gianluca Cencia, Amministratore Delegato del Gruppo