Un nuovo ciclo

Decarbonizzare la siderurgia è possibile: come dimostra la svedese Ssba, che rifornisce di acciaio fossil free gli stabilimenti Volvo. Perché non farlo a Taranto? / L'acciaio oltre il carbone

Vista dall’Italia, la strada verso la decarbonizzazione può apparire in salita e tortuosa. Perché il nostro Paese, titubante su alcune trasformazioni necessarie, sta accumulando ritardi su ritardi. Lo conferma l’annuale classifica sulle performance climatiche stilata da Germanwatch, Can e New Climate Institute, in cui l’Italia figura al 44° posto mondiale, perdendo in un solo anno ben 15 posizioni: il trend insufficiente di abbassamento delle emissioni e un Piano nazionale di energia e clima poco ambizioso ci allontanano dall’obiettivo di 1,5 °C fissato a Parigi nel 2015.

Il compromesso di Dubai, scrive Mauro Albrizio nella sua analisi alla Cop28, ha sancito per la prima volta la fuoriuscita dai combustibili fossili al fine di raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050. Stare dunque su posizioni timide, di fronte a una tale opportunità di trasformazione industriale, non è lungimirante.

Negli ultimi mesi dello scorso anno abbiamo raccontato tanti cantieri della transizione ecologica: imprese, enti e comunità che lungo la Penisola sono già diretti verso la sostenibilità. Cominciamo il 2024 immaginando un futuro diverso, e verde, per la siderurgia italiana. Nella copertina, illustrata da Simone Rotella, prospettiamo la decarbonizzazione per l’industria dell’acciaio, una delle più pesanti e impattanti dal punto di vista sanitario e ambientale. Una produzione che nelle ore in cui mandiamo in stampa questa rivista sta vivendo il momento più critico della sessantennale storia dello stabilimento di Taranto. Il braccio di ferro su chi debba stanziare le risorse per mandare avanti l’impianto ex Ilva fra l’investitore privato, la multinazionale ArcelorMittal, e l’azionista pubblico, Invitalia, sta generando una crisi di sistema. Dalla quale si deve uscire, quale sia la proprietà, con un ambizioso e lungimirante piano per la transizione ecologica.

Si stima che in Europa la siderurgia sia responsabile di circa il 5% delle emissioni di CO 2 , percentuale che sale al 7% a livello globale. Decarbonizzare l’acciaio è quindi necessario, e possibile: come dimostrano ricerche, studi internazionali e il caso della svedese Ssba, che comincia a rifornire di acciaio fossil free gli stabilimenti della Volvo. E allora perché non partire con un nuovo ciclo di produzione proprio a Taranto? Rilanciare in chiave green il sito pugliese, oltre a risarcire generazioni di cittadini e lavoratori soffocati dai veleni e vittime del ricatto occupazionale, sarebbe un segnale di inversione di tendenza per tutto il Paese.