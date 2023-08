Un mercato chiave per la crisi climatica

Il regolamento appena approvato da Consiglio e Parlamento mira a consentire l’autorizzazione delle sole pile e batterie prodotte col minor impatto possibile, ambientale e sociale

La domanda di batterie a livello globale crescerà di almeno 14 volte entro il 2030. E il 17% della domanda sarà in Europa. Trainata soprattutto dallo sviluppo del trasporto elettrico, che rende questo mercato sempre più strategico per fronteggiare l’emergenza climatica. Questa crescita esponenziale della domanda di batterie farà aumentare nella stessa misura la domanda di materie prime critiche. Per decarbonizzare l’intero parco dei mezzi di trasporto, nel 2050 la domanda di metalli critici in Europa potrebbe essere 200 volte superiore a quella del 2022. Di qui la necessità di ridurne al minimo il consumo, insieme all’impatto ambientale e sociale. Un contributo importante può arrivare dal regolamento sulle batterie appena approvato da Consiglio e Parlamento Ue.

Si tratta di una profonda revisione della direttiva del 2006, che mira a consentire l’autorizzazione sul mercato europeo solo di pile e batterie prodotte col minor impatto ambientale possibile, utilizzando materiali ottenuti nel rispetto dei diritti umani e sociali nelle diverse fasi della catena del valore delle batterie grazie alle norme di due diligence previste. Si introducono pertanto requisiti obbligatori per tutte le pile e batterie (portatili, industriali, per autoveicoli e veicoli elettrici) immesse sul mercato europeo. L’obbligo di usare materie ottenute in modo responsabile, le restrizioni all’uso di sostanze pericolose, il contenuto minimo di materiali riciclati, l’impronta di carbonio, l’efficienza, la durabilità e l’etichettatura, nonché il rispetto degli obiettivi di raccolta e riciclaggio, sono i vincoli essenziali introdotti per lo sviluppo di un’industria delle pile e batterie più sostenibile e competitiva.

Il regolamento prevede che tutti i dispositivi portatili, come gli smartphone, dovranno avere batterie rimovibili e sostituibili entro il 2027. Si introducono, inoltre, target specifici per i produttori che dovranno raccogliere le batterie al termine del ciclo di vita. Per aumentare in misura significativa la raccolta e il riciclaggio delle pile portatili, l’attuale tasso di raccolta del 45% deve almeno salire al 63% per la fine del 2027 e al 73% nel 2030. Per le batterie dei mezzi di trasporto leggeri, come scooter e monopattini elettrici, il target è del 51% per fine 2027 e dell’80% entro il 2031. Quelle di altro tipo (industriali, per autoveicoli o veicoli elettrici) devono invece essere raccolte al 100% entro il 2030. Per queste batterie è stato introdotto un livello minimo di recupero dei metalli critici contenuti: entro il 2027 il 90% di cobalto e nickel utilizzati, che sale al 95% nel 2031; il 50% del litio usato nel 2027, che deve raggiungere l’80% nel 2031.

Per garantire la sostenibilità di tutte queste batterie va introdotto un passaporto elettronico entro il 2026 e un codice Qr entro il 2027, così da consentire ai consumatori di avere informazioni sulla capacità della batteria, la sua prestazione, durabilità e composizione chimica. Inoltre, è richiesta entro fine 2027 una “dichiarazione dell’impronta carbonica” che dettagli la quantità di carbonio emesso durante le diverse fasi di estrazione dei metalli critici, di produzione e riciclaggio. Informazioni essenziali per accrescere la fiducia dei consumatori nel mercato delle batterie rigenerate.

La piena efficacia del nuovo regolamento dipenderà molto dalle norme attuative, che dovranno essere emanate entro la fine dell’anno attraverso un atto delegato della Commissione. È cruciale che siano dettagliate e rigorose in modo da evitare qualsiasi tentativo di greenwashing. Solo così le batterie vendute in Europa potranno rappresentare lo standard per il resto del mondo. Il passo successivo dovrà essere l’introduzione di misure per facilitare l’immissione sul mercato di auto elettriche più piccole con batterie, che secondo uno studio di Transport & Environment sono in grado di ridurre fino al 50% il consumo di minerali critici.