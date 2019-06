L’agroecologia rappresenta il nuovo paradigma di riferimento per garantire, allo stesso tempo, sicurezza, sostenibilità e sovranità alimentare nei territori. È il messaggio lanciato dal presidente nazionale della Confederazione italiana agricoltori (Cia), Dino Scanavino, al Simposio internazionale sul tema organizzato dalla Fao.

“Bisogna promuovere sistemi di produzione agroalimentare integrati – ha detto Scanavino – che sappiano coniugare produttività per rispondere alle esigenze alimentari del pianeta, sostenibilità per la salvaguardia del capitale naturale e competitività per assicurare reddito e dignità agli agricoltori. Per fare questo – ha continuato – serve organizzazione di filiera, legame con il territorio, innovazione implementando tecnologie biologiche, informatiche e robotiche per ridurre costi e uso degli agrofarmaci”.

Nell’ambito dello sviluppo dell’agroecologia, la Cia è impegnata nella tutela dell’ambiente, nella manutenzione del suolo e delle acque irrigue e nella valorizzazione dei servizi ecosistemici dell’agricoltura. E proprio in questa direzione – insieme a Legambiente, Ispra, Crea e a numerose amministrazioni pubbliche locali – ha presentato il progetto “Life4Soil” per promuovere su tutto il territorio nazionale le linee guida per la gestione sostenibile del suolo della Fao.

“Vogliamo coinvolgere almeno cinquemila imprese agricole nell’adottare protocolli corretti e innovativi di gestione sostenibile dei suoli – ha concluso Dino Scanavino – per contrastare non solo impermeabilizzazione e abbandono, ma migliorare la loro qualità riducendo inquinamento, perdita di biodiversità, compattazione e salinizzazione ed erosione superficiale”.

