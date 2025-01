Un anno per guardare al futuro

La nascita di Libera, la legge contro gli ecoreati e il sacrificio del capitano De Grazia: tre anniversari da ricordare in un 2025 all’insegna della lotta contro le mafie

Annus e vertere. Tonia Cartolano, caporedattrice di Sky Tg24, ha scelto l’etimologia della parola “anniversario” per introdurre i lavori della conferenza nazionale “Ambiente e legalità: insieme per il futuro”, organizzata da Legambiente e Arma dei Carabinieri lo scorso 5 dicembre a Roma, per celebrare i trent’anni dalla presentazione del primo rapporto sull’ecomafia redatto dall’associazione. Annus non ha bisogno di spiegazioni. Vertere, invece, significa anche “volgere”, nel senso di guardare verso il futuro. E il 2025, appena iniziato, sarà un anno di anniversari importanti, anche in questo senso.

La prima data da memorizzare è quella del 25 marzo 1995, quando nasce formalmente Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Lanciata pochi mesi prima da una rete promossa da Luigi Ciotti che già raccoglieva oltre 300 associazioni, vedrà da subito Legambiente tra quelle di carattere nazionale impegnate a costruirla. Il secondo anniversario da mettere in agenda è quello del 19 maggio 2015, con l’approvazione definitiva da parte del Senato del disegno di legge che ha introdotto nel Codice penale del nostro Paese i delitti contro l’ambiente. Un lungo cammino, cominciato 21 anni prima, con la presentazione del primo “Rapporto Ecomafia”, che vede Legambiente e Libera (insieme ad altre associazioni ambientaliste, del Terzo settore ma anche imprenditoriali), dare la spinta finale, con un forte appello al Parlamento, “in nome del popolo inquinato”.

Il terzo giorno da ricordare è, in realtà, una notte, quella tra il 12 e il 13 dicembre di trent’anni fa quando muore improvvisamente, durante una missione di lavoro verso La Spezia, il capitano di Corvetta Natale De Grazia, investigatore di punta della Procura alla pretura di Reggio Calabria, che indagava sulle cosiddette navi dei veleni e i traffici illegali di rifiuti, forse anche radioattivi, denunciati con un esposto da Legambiente. La morte è avvenuta per “causa tossica”, cioè un avvelenamento, come accerterà troppi anni dopo una nuova perizia medico-legale predisposta dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sull’ecomafia.

Sono tre date che ricordo bene, perché le ho vissute personalmente: partecipando per Legambiente alla fase costituente di Libera; aspettando con ansia il voto finale del Senato sulla legge 68, in una delle “tribunette” riservate agli ospiti nell’aula di Palazzo Madama; condividendo i dubbi, per usare un eufemismo, su quella che veniva raccontata come la “morte naturale” del capitano De Grazia. Ero con Nuccio Barillà, allora presidente del circolo di Legambiente di Reggio Calabria, che aveva firmato insieme a me l’esposto da cui era partita l’inchiesta sulle navi dei veleni.

Celebrare un anniversario, però, non significa soltanto ricordare una data, per seguire il suggerimento di Tonia Cartolano, ma anche guardare al futuro. Insieme a Libera organizzeremo a maggio “ControEcomafie”, in occasione del decennale della legge 68 (sono già in corso i webinar di preparazione, realizzati con il contributo di Casa Comune, casacomuneaps.org). E nel ricordo di Natale De Grazia continueremo a chiedere, come ogni anno, verità e giustizia per il trentennale del suo sacrificio.