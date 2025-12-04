giovedì 4 Dicembre 2025

Un anno di ambiente

Rinnovabili da record nel 2025

Gianni Silvestrini -
Si prevede che entro fine anno il mondo avrà 5.000 GW di capacità rinnovabile: una quantità importante, ma siamo ancora a meno di metà strada verso l’obiettivo del 2030

Le crociate di Trump

Fabio Dessì -
Tutto si può dire del presidente degli Usa tranne che non sia uno di parola. Aveva promesso una crociata antiambientalista e questo sta facendo. Basterebbero i suoi primi 100 giorni di governo

Un anno di guerre

Rocco Bellantone -
Il 2025 è stato segnato dal più alto numero di conflitti armati dalla fine della Seconda guerra mondiale. Con conseguenze devastanti anche per l’ambiente
Dietro le notizie

Francesco Loiacono -
La storia, spinta dal mercato e dall’innovazione tecnologica, ha già preso una direzione chiara

