È il Friuli Venezia Giulia l’ultima regione toccata dal tour 2018 di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente che ha viaggiato lungo le coste italiane per denunciare e contrastare i “pirati del mare” e per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue bellezze. L’imbarcazione ambientalista farà tappa sabato 11 e domenica 12 agosto a Muggia (Ts), con attracco al molo Caliterna.

Durante le sue tappe Goletta Verde ha incrociato le altre iniziative estive promosse da Legambiente come “Usa e getta? No Grazie”, la nuova campagna di informazione e sensibilizzazione di Legambiente contro l’uso di materiali monouso in plastica come piatti, stoviglie, bottiglie e bicchieri, e Clean Sea Life, la campagna di sensibilizzazione per la riduzione dei rifiuti marini che unisce subacquei, pescatori, diportisti, bagnini, bagnanti, ragazzi e tutti i cittadini nella difesa del mare attraverso la prevenzione e la pulizia di coste e fondali.

Come sempre, infine, con il servizio SOS Goletta, Legambiente ha assegnato un compito importante a cittadini e turisti, a cui ha chiesto di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio mobile approfondiscono le denunce e le segnalazioni arrivate, per poi farle giungere alle autorità competenti.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell'informazione ambientale in Italia.