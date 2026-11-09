Nuovo report europeo sull’azione per il clima: “nove Stati membri tra cui Italia, Germania e Austria non stanno compiendo progressi sufficienti”. Nei prossimi mesi dovranno mettere in atto misure correttive

La Commissione Ue chiederà all’Italia e altri 8 Paesi Ue di presentare “un piano d’azione correttivo” per accelerare il taglio delle emissioni al 2030 nei settori dei trasporti, edifici, agricoltura e rifiuti. Lo annuncia nell’annuale report sull’azione per il clima (pdf), in cui si stima che le emissioni dei settori coperti dal regolamento sulla ripartizione degli sforzi diminuiranno del 38,5% al 2030, meno dell’obiettivo fissato a livello Ue del 40%. Bruxelles scrive che i “nove Stati membri” tra cui anche Germania e Austria, “non stanno compiendo progressi sufficienti verso il raggiungimento dei propri obiettivi per il 2030”.

Il commissario Ue al clima, Wopke Hoekstra, dovrebbe inviare entro la fine dell’anno una lettera alle nove capitali che avranno tre mesi di tempo per rispondere con le misure correttive che intendono mettere in atto. Oltre a Roma, Vienna e Berlino tra i destinatari del richiamo figurano anche Croazia, Cipro, Irlanda, Lituania, Malta e Svezia.

Il report pubblicato oggi dall’esecutivo europeo evidenzia una riduzione complessiva delle emissioni da parte Ue dell’1,6% nel 2025 rispetto al 2024: mentre le emissioni coperte dal sistema di scambio delle quote di emissione (Ets) sono diminuite di circa il 2% lo scorso anno, quelle dei settori coperti dal regolamento sulla ripartizione degli sforzi sono rimaste sostanzialmente stabili. Le emissioni risultano inferiori del 39% rispetto ai livelli del 1990, mentre l’economia dell’Ue è cresciuta del 74% nello stesso periodo, disaccoppiando per un altro anno la crescita dell’economia dalla sua decarbonizzazione. Bruxelles avverte che il ritmo più lento delle riduzioni delle emissioni nel 2025 “implica che sarà necessario accelerare gli sforzi in tutti i settori dell’economia nella seconda metà del decennio”, in particolare nei settori coperti dal regolamento sulla condivisione degli sforzi (trasporti interni, edifici, agricoltura e rifiuti).