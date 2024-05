In vigore le prime regole nel settore energetico in Europa e nel mondo. L’industria del gas fossile, del petrolio e del carbone deve misurare e verificare le proprie emissioni e adottare misure per ridurle

La Commissione accoglie con favore l’adozione odierna della prima normativa europea volta a monitorare e ridurre efficacemente le emissioni di metano prodotte dal settore energetico in Europa e nel mondo. L’adozione segna un altro passo avanti nell’attuazione del Green Deal europeo e riflette la determinazione dell’Europa nella lotta alle emissioni a livello interno ed esterno. Il nuovo regolamento obbliga l’industria europea del gas fossile, del petrolio e del carbone a misurare, monitorare, comunicare e verificare correttamente le proprie emissioni di metano, conformemente alle più stringenti norme di monitoraggio, e ad adottare misure per ridurle. Vieta inoltre il rilascio in atmosfera e la combustione in torcia nei settori del petrolio e del gas, salvo in circostanze inevitabili, specie per motivi di sicurezza.

Poiché l‘Europa continua a importare la maggior parte dell’energia fossile che consuma, il regolamento riguarderà anche le emissioni di metano prodotte dai combustibili fossili importati e introdurrà progressivamente requisiti più rigorosi per garantire che agli esportatori si applichino gradualmente gli stessi obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica degli operatori dell’Ue. La Commissione istituirà inoltre uno strumento di monitoraggio mondiale degli emettitori di metano e un meccanismo di allarme rapido per gli eventi a super emissione al fine di condividere informazioni sull’entità, sulla ricorrenza e sull’ubicazione delle fonti con elevate emissioni di metano all’interno e all’esterno dell’Ue. Grazie a questo strumento, la Commissione potrà chiedere informazioni rapide sulle misure adottate dai Paesi interessati per contrastare tali fughe.

