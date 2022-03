Ucraina, manifestazione nazionale sabato 5 marzo a Roma

In piazza per la pace. Appuntamento alle ore 13.30 a Piazza della Repubblica. Il corteo si sposterà in Piazza San Giovanni in Laterano dove sarà allestito il palco

Rete Italiana Pace e Disarmo (https://retepacedisarmo.org/) di cui Legambiente fa parte, ha indetto una manifestazione unitaria e nazionale a Roma il prossimo sabato 5 marzo. Quello che sta succedendo in Ucraina, l’ennesima guerra legata anche alla dipendenza dalle fonti fossili, impone di dare un segnale forte di pace e di solidarietà per tutte le persone che stanno subendo le pesanti conseguenze di questo conflitto, anche scendendo in piazza il più numerosi possibile. Vogliamo e dobbiamo far sentire forte la nostra voce, portando in piazza le nostre ragioni e la piena vicinanza al popolo ucraino.

Il corteo pacifico partirà alle 13.30 da Piazza della Repubblica per arrivare alle 14.30 a Piazza San Giovanni in Laterano dove sarà allestito il palco della manifestazione. La fine è prevista per le ore 17.

L’invito della Rete Pace e Disarmo è chiaro:

Bisogna fermare la guerra in Ucraina.

Bisogna fermare tutte le guerre del mondo.

Condanniamo l’aggressione e la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina. Vogliamo il “cessate il fuoco”, chiediamo il ritiro delle truppe.

Ci vuole l’azione dell’ONU che con autorevolezza e legittimità conduca il negoziato tra le parti.

Chiediamo una politica di disarmo e di neutralità attiva.

Dall’Italia e dall’Europa devono arrivare soluzioni politiche e negoziali.

Protezione, aiuti umanitari, diritti alla popolazione di tutta l’Ucraina, senza distinzione di lingua e cultura

Diamo segnali concreti di solidarietà. Ognuno contribuisca all’accoglienza e al soccorso degli Ucraini in fuga.

Costruiamo ponti e solidarietà tra i popoli con la democrazia, i diritti, la pace.

Basta armi, basta violenza, basta guerra!

Vogliamo un’Europa di pace