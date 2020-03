“Non sarò libera finché un’altra donna sarà prigioniera, anche se le sue catene sono diverse dalle mie”. Sono queste le ultime parole pronunciate pubblicamente da Marielle Franco. Citava la scrittrice americana Audre Lorde: nera, femminista e lesbica, proprio come la consigliera municipale del Partito socialismo e libertà (Psol) di Rio de Janeiro, uccisa brutalmente poche ore dopo, all’età di 38 anni. Era il 14 marzo 2018, Marielle aveva preso parte al dibattito “Jovens negras movendo as estruturas” (Giovani donne nere nelle istituzioni), nell’ambito delle celebrazioni per la “Giornata internazionale della lotta alla discriminazione razziale” lanciata dall’Onu. Mentre tornava a casa la sua vettura è stata investita da una raffica di mitra nel centro della città: 13 colpi fatali per lei e per l’autista, Anderson Pedro Gomes. Un’esecuzione in piena regola che per modaltà e ferocia ricorda i delitti di Cosa nostra. Il giorno seguente 140mila persone hanno ripercorso il tragitto compiuto dalle vittime prima dell’agguato. Altre manifestazioni di solidarietà si sono tenute in oltre 160 Paesi in tutto il mondo. «Quel 14 marzo non ci hanno strappato solo una madre, una sposa, una figlia e un’attivista dei diritti umani, ma anche una rappresentante politica, eletta democraticamente, la quinta più votata di Rio de Janeiro. È stato un attentato alle istituzioni» dice Mônica Benício, sua vedova e attivista Lgbti+. La Nuova Ecologia l’ha incontrata in due occasioni. La prima volta a Roma, durante l’incontro “Right Women – Donne che combattono per i diritti umani”, promosso da Amnesty International; la seconda al festival della rivista Internazionale, nel corso del dibattito “La resistenza ai tempi di Bolsonaro”, conclusosi con un’emozionate standing ovation del pubblico del Teatro comunale di Ferrara. Con noi Mônica ha parlato delle sue lotte, della realtà delle favelas e di quei “semi di Marielle” germogliati nelle istituzioni brasiliane per riscrivere il futuro politico del Paese.

Partiamo con una domanda molto personale. Come ha reagito all’assassinio?

Avevo parlato con Marielle mezz’ora prima che le sparassero. Non aveva mai ricevuto minacce prima. È stato uno shock. Per mesi ho evitato i social, i contatti con la stampa. È stata la solidarietà della gente a darmi la forza. Mi fermavano per strada dicendomi: “Mi rappresenti!”. Come vedova di Marielle ho cominciato a mobilitarmi per la difesa dei diritti umani, delle donne e della comunità Lgbti+, reclamando giustizia per lei e per Anderson.

Che cosa volete ottenere con la campagna “Quien mandou a matar Marielle Franco?

Sono trascorsi due anni dal suo assassinio. Il dolore è immenso, quanto il desiderio di risposte. Finché i mandanti non saranno identificati (la traduzione della campagna è “Chi ha fatto uccidere Marielle Franco?”, ndr), nessuna vita è al sicuro. Il Brasile sta attraversando un momento buio. Siamo il quinto Paese al mondo per numero di femminicidi e quello con il più alto numero di omicidi di attivisti Lgbti+. La politica fascista del presidente Bolsonaro dimostra che viviamo in una società xenofoba, maschilista, misogena, omofobica, pericolosa per chi difende i diritti umani. Chiedere la verità è esigere una società più giusta, egualitaria, più sicura per le donne e per la popolazione nera, indigena, quilomba, Lgbti+ e povera.

