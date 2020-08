Dal mensile di giugno – «La rivoluzione green è partita, ma non sarà indolore». La svolta ambientale in atto ha bisogno di sostegno politico, e di andare di pari passo con una transizione solidale. Un pianeta ad aria condizionata di Antonio Cianciullo, firma storica del giornalismo ambientale, racconta come un accordo sociale, volto a includere le marginalità, sia necessario per non “morire di clima”.

«Secondo i calcoli più cauti, ogni anno, 60mila italiani muoiono a causa dell’inquinamento da polveri sottili. Anche se la morte non è immediatamente successiva all’esposizione, non vuol dire che queste vittime non esistano – spiega Cianciullo – Se questo dramma viene sostanzialmente ignorato è anche per un errore di comunicazione: molto allarme, poca speranza e pochi progetti concreti. Le scelte ambientali finora sono state presentate come dei sacrifici, come qualcosa che si fa per altri, per le generazioni future. In realtà, nessuno è esente dall’inquinamento o dagli esiti dei cambiamenti climatici, e tutti possono trarre benefici da una riconversione green».

Antonio Cianciullo nel suo libro evidenzia l’esistenza di un enorme potenziale di cambiamento che ha già molti attori in campo: i giovani, gli ambientalisti, forze dal basso, un’opinione pubblica sempre più sensibile, una parte importante dei fondi di investimento, di imprese. Per citarne uno fra tutti, Larry Fink, amministratore delegato di Black Rock, società di investimento che gestisce un patrimonio di 5.100 miliardi di dollari, che ricorda la necessità di finanziare solo progetti sostenibili. «Tutti questi attori sono pronti a un salto, a una riconversione ambientale, ma manca un progetto politico che dia forza a questo salto e che si basi su un principio equo, tutt’altro che rivoluzionario, di grande correttezza aritmetica: chi inquina paga per quello che inquina».

Un’analisi lungimirante. La pandemia in corso rafforza le tesi emerse dal volume: la crisi ambientale, economica e sociale sono fra di loro interconnesse, e per sollevarci «bisogna ricominciare da un cambiamento in direzione della difesa del clima, della sicurezza e della ristrutturazione sociale. Tutte possibilità indicate in diversi trattati internazionali, come quello di Parigi». Inoltre, siamo protagonisti di una deriva degli scenari contenuti nel saggio. Un’aria sempre più calda, che solo in Italia ha subito un riscaldamento pari a oltre il doppio della media globale. Questo ci rende una sorta di Flash Gordon in visita a un mondo ostile con una tuta che ci accompagna ovunque. Quella tuta è la nostra aria artificiale personalizzata. «Se non poniamo fine a questo trend vivremo in un contesto in cui dall’aria condizionata della macchina si passa a quella di casa, in un ambiente sempre più isolato», commenta Cianciullo.

A livello globale, l’andamento dei sistemi climatizzati è in crescita: nel mondo sono stati installati 1,6 miliardi di condizionatori che consumano il 10% dell’energia elettrica globale. L’International energy agency ne prevede 5,6 miliardi nei prossimi trent’anni, «il che vuol dire installare dieci nuovi apparecchi ogni secondo fino al 2050, quando ce ne sarà più di uno ogni due persone».

Insomma, più sei ricco e più hai la possibilità di allargare la tua sfera personale di sicurezza, sottraendola agli altri «in un gioco a somma zero – conclude l’autore – Mettersi il fresco in casa con mezzi artificiali, largamente basati sull’utilizzo di combustibili fossili, ed espellere il calore all’esterno equivale alla pratica medioevale del pitale, in cui il rifiuto veniva gettato dalle finestre dopo un urlo di avvertimento. La differenza è che il calore è invisibile e avrà un impatto altissimo su tutta la specie umana».