Sono ben 245 le discipline praticabili “en plein air” in Italia nel periodo che va da marzo ad ottobre (anche se i mesi preferiti sono maggio e giugno) e i praticanti sono ben 20 milioni 858 mila, tra coloro che lo fanno in maniera continuativa e chi, invece, con cadenza saltuaria. Sono questi i dati dell’Osservatorio Italiano del Turismo Outdoor, realizzato da Jfc. Pedalare su una strada in Toscana, correre in un parco a Milano o nella Venice Night Trail o fare rafting alla cascata delle Marmore. E poi le tantissime discipline emergenti: dai corsi Survival alla Zip Lining, dall’Hydrospeed all’Hidrofly, dal Bubble Football all’Agility Dog.

Tra questi ben 6 milioni 672 mila sono coloro che nel 2017 hanno soggiornato almeno una notte fuori casa per poter praticare la propria disciplina outdoor preferita. La maggior parte di questi nostri connazionali è rimasta all’interno dei confini nazionali (5 milioni 550 mila circa), ma c’è stata anche una quota di 1 milione 121 mila italiani che, al contrario, ha preferito andare all’estero per praticare il proprio sport outdoor.

Ma quanti sono gli arrivi e le presenze di ospiti che soggiornano in Italia condizionati dalla pratica sportiva outdoor come motivazione di viaggio? Secondo Jfc si tratta di oltre 5 milioni 551 mila arrivi italiani (per oltre 16 milioni di presenze) e circa 7 milioni 288 mila arrivi stranieri (per oltre 23 milioni 320 mila presenze). Il dato complessivo è stato di 12 milioni 840 mila circa, mentre le presenze hanno raggiunto quota 39 milioni 422 mila. A questi dati vanno aggiunti ulteriori italiani che hanno preferito uscire dai confini nazionali per praticare (sempre con riferimento al periodo marzo/ottobre 2017) la loro disciplina outdoor preferita: si tratta di 1 milione 121 mila persone che hanno generato 4 milioni 133 mila presenze, però in Paesi esteri. Le previsioni per il 2018 sono ancora più incoraggianti, in quanto l’Osservatorio Italiano del Turismo Outdoor stima un incremento del +4,3% di arrivi italiani legati alle discipline outdoor unitamente ad una crescita del +3,2% degli arrivi stranieri.

Nel 2017 il fatturato complessivo del settore in Italia, nel periodo marzo/ottobre, ha superato i 4 miliardi. Per il 2018 le stime dell’Osservatorio prevedono di raggiungere un fatturato complessivo per il settore pari a 4 miliardi 189 milioni di euro, con un incremento – rispetto al 2017 – di 157 milioni (+3,9%).

La regione che raccoglie la maggior quota di turisti outdoor è il Trentino Alto Adige, che a livello nazionale conquista ben l’11,4% del totale dei flussi, seguito dalla Sardegna con il 10% e dall’Emilia Romagna con il 9,8%. Ci sono poi altre quattro regioni che conquistano quote superiori al 5%: si tratta del Veneto (9,2%), della Toscana (8,5%), della Sicilia (7,5%) e del Piemonte.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell'informazione ambientale in Italia.