Turismo sostenibile, sulle Dolomiti si fa trekking all’insegna della letteratura

Nei luoghi dell’opera “La pelle dell’orso” di Matteo Righetto, a Colle Santa Lucia si inaugura un secondo sentiero per il trekking culturale. In compagnia dell’autore, che rivela “Io ci sarò, per proporre una nuova lentezza”

Per gli amanti dei libri e delle camminate in montagna, da quest’anno sarà disponibile un nuovo modo originale e indimenticabile di vivere l’alta quota. Mercoledì 9 agosto infatti, l’associazione turistica di Colle Santa Lucia (BL) guiderà l’inaugurazione dell’Alta Via dell’Orso n. 2, che si aggiungerà a quella già attiva (n. 1). L’evento consisterà in un “trekking culturale” ispirato al romanzo “La pelle dell’orso” di Matteo Righetto, in compagnia dell’autore. Partenza dal rifugio Fedare (Passo Giau) e arrivo in centro storico a Colle Santa Lucia, per un percorso di 12 km svolto in circa 4-5 ore di camminata.

PROGRAMMA

ore 09.15 – ritrovo presso il piazzale del rifugio Fedare al passo Giau

ore 09.30 – partenza dal rifugio Fedare

Pranzo al sacco lungo il percorso

Il rientro (Centro Colle Santa Lucia – rifugio Fedare) verrà effettuato con pulmino messo a disposizione dall’Associazione Turistica al termine del trekking culturale. In caso di maltempo l’evento verrà rimandato a giovedì 10 agosto (previa comunicazione dell’associazione turistica).

Intervista con l’autore Matteo Righetto

Come è nata l’idea di questa “passeggiata narrativa” in montagna?

Questa iniziativa nasce dalla volontà di proseguire un percorso già avviato da qualche anno per unire natura e cultura. Si parte dal mio romanzo La pelle dell’orso, che proprio quest’anno compie dieci anni, per sviluppare ancora meglio un modello già noto nella Valle di Fodom in provincia di Belluno. Il sentiero dell’Alta via dell’Orso infatti, (ispirato al viaggio che i protagonisti dell’opera letteraria compiono alla ricerca dell’orso chiamato El Diàol, ndr) dal 2018 accoglie ogni anno centinaia di persone tra cui giovani, appassionati, scolaresche, sezioni del CAI, circoli di Legambiente, turisti che frequentano la montagna in modo responsabile e sostenibile, con un’impronta di vero turismo “slow” (lento, ndr). Partendo dalla lettura di un romanzo, i partecipanti hanno la possibilità di fare un’immersione in natura, camminando sui luoghi dove si svolgono le vicende della storia. Il decennale del mio libro ci è sembrata l’occasione più giusta per ampliare il progetto e aprire un secondo sentiero, molto più lungo ma non più difficile, che nella parte finale si congiunge al primo e torna al punto di partenza. Il tutto grazie all’impegno dell’associazione turistica Colle Santa Lucia e di altri piccoli enti.

Parteciperà alla camminata del 9 agosto?

Certo, accompagnerò l’inaugurazione, fornendo anche ai partecipanti qualche spunto di riflessione e dibattito. Prevedo alcune soste con la lettura di alcuni brevi brani, solo per contestualizzare i luoghi che attraverseremo rispetto alle vicende narrate nel libro, che si svolgono proprio nel paesaggio di geografie reali. Sarà una bella camminata di gruppo, dove sarà possibile parlare e discutere.

Quale sarà poi il futuro dei sentieri?

Cercheremo di mantenerli vivi, come abbiamo già fatto. Facendoli frequentare da persone che possano fare educazione ambientale e che possano acquisire una reale consapevolezza ecologica dei vari ambienti montani, proponendo sempre iniziative di stampo ecologista, per un turismo diverso, non impattante e non di massa, al contrario di quanto accade in altre vallate. Abbiamo verificato che è una strategia efficace, che può diventare un volano economico per il territorio. La cultura e l’ecologia possono concorrere, perché i turisti si fermano nei luoghi, a vivere esperienze nuove e a comprare prodotti locali.

Chi sono, in genere, le persone che partecipano a questi trekking?

Il profilo dei partecipanti è piuttosto variegato. Giovani, meno giovani, non ci sono differenze di età. Si riscontra però un profilo culturale interessante, perché le iniziative partono dalla letteratura. Chi si avvicina a questi trekking è quindi già una persona che legge, conosce i libri, ha una consapevolezza ecologica molto marcata. Sono persone che amano il silenzio e la tranquillità, molto rispettose dell’ambiente, che non sono attratte dalle località più turistiche e affollate delle Dolomiti.

La storia di copertina della Nuova Ecologia di luglio e agosto è dedicata proprio all’overtourism e al turismo responsabile. Come sta cambiando la fruizione della montagna?

Personalmente noto che c’è una riscoperta significativa della montagna da parte dei più giovani, assente fino a qualche anno fa, che spesso entrano in questi ambienti con maggiore rispetto di quanto non si facesse una volta. L’overtourism è però davvero un grande problema, che va assolutamente gestito anche in maniera politica e non può essere lasciato allo spontaneismo delle comunità montane. In Italia insiste una concentrazione problematica dei mesi di vacanza che difficilmente riesce a conciliarsi con una fruizione sostenibile dei territori.

Quali soluzioni propone?

La montagna deve essere destagionalizzata: l’autunno e la primavera offrono panorami meravigliosi. E bisogna cambiare anche l’offerta, diversificare il tipo di attività proposte. Rispetto a un turismo più edonistico o sportivo, per me osceno, tramite cui si vive la montagna con competitività, per battere record o misurare le proprie capacità, il sentiero dell’Alta via dell’orso invita a “prendersela comoda”. Dobbiamo iniziare a promuovere la montagna per tutto quello che può offrire: un altro tipo di lentezza, un altro tipo di silenzio e tranquillità. Dobbiamo iniziare a raccontarlo.

Come sta andando questa estate 2023?

Rispetto ai precedenti due anni in cui c’è stato un vero assalto di turisti post pandemia, mi sembra si sia ristabilito un equilibrio naturale. La montagna è un luogo di riflessione e intimità, di cultura anche ecologica. Sono requisiti fondamentali per starci bene.

Tornando a La pelle dell’orso, ha seguito la vicenda del 30 luglio scorso, quando un’orsa con cuccioli ha inseguito due giovani sul sentiero Mandrel in Trentino? Uno è rimasto ferito e la Provincia di Trento ha già annunciato provvedimenti…

Gli episodi sono raccontati sempre in maniera strumentale. Non ci vedo nessuna notizia, ormai si strumentalizza qualsiasi fatto che coinvolga il selvatico. Viviamo in una società talmente finta che detestiamo il selvatico, senza accorgerci che siamo parte di quel mondo e che la soluzione è un equilibrio ecologico, una coevoluzione. Purtroppo si fa campagna elettorale sul lupo e sull’orso ma non ci si rende conto dell’importanza della biodiversità, che deve essere gestita correttamente. Negli ultimi vent’anni sono stati fatti errori nella comunicazione e nella gestione, ma l’ecologismo richiede sempre equilibrio e rispetto dei timori di ciascuno. Bisogna accompagnare le persone fuori dalle paure, che vanno comprese e spiegate. Credo che possano esserci ragioni da entrambe le parti, ma le crociate contro il selvatico vanno sempre condannate. E l’educazione dovrebbe partire dalle scuole elementari: i piccoli possono far cambiare opinione agli adulti.