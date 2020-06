Se è vero che dopo la pandemia di Coronavirus niente sarà più come prima. Quella che sta arrivando sarà un’estate diversa da tutte le altre. È verosimile che ci sarà tanta voglia di lasciarsi alle spalle un periodo difficile e, per molti, drammatico. Ci sarà voglia insopprimibile di vacanza insomma, ma è altrettanto probabile che saremo costretti a rispettare ancora per molto una serie di misure e raccomandazioni che contrastano con tante proposte tradizionali.

La distanza sociale con la quale abbiamo cominciato a prendere confidenza mal si concilierà con la settimana in crociera, ad esempio, e la paura per lo sviluppo di nuovi focolai presumibilmente farà crollare la voglia di viaggi all’estero. Ma anche le vacanze al mare, le più amate dagli italiani, sicuramente risentiranno di quanto accaduto: magari non vedremo più le fitte file di ombrelloni sulle spiagge dell’Adriatico o della Versilia. Forse anche aumentare la distanza fra i punti d’ombra non sarà sufficiente a vincere la paura di quanti non vorranno ritrovarsi vicini ad altri corpi sudati o a calcare a piedi nudi la sabbia calpestata da altri. E non sarà sufficiente l’odore del pesce alla griglia a costringerci in tavolini di ristoranti sul mare addossati l’uno all’altro, né la musica più trascinante basterà a farci scatenare dentro affollate discoteche o concerti notturni. Ci vorrà tempo anche per ricominciare a progettare vacanze fra le strette calli di Venezia o i piccoli carugi delle Cinque Terre. Un’estate via dalla pazza folla allora, via dalle code e dalle masse contagiose. Sarà un’estate lontana dal turismo di massa.

Dove si orienterà dunque la massa di vacanzieri desiderosi di dimenticare uno dei periodi più cupi delle nostre esistenze? Anche qui possiamo immaginare a un boom di quelle che un tempo venivano apostrofate come mete alternative, a cominciare dall’entroterra. È probabile che in tanti riscopriranno il piccolo borgo in provincia, l’agriturismo in collina o in montagna, meglio se con pochi posti letto… Sarà la rivincita della campagna, delle località di prossimità, di vacanze fatte di passeggiate, cammini e ciclopedalate. Attività rarefatte e solitarie, per famiglie o per piccoli gruppi che prevedano escursioni in luoghi ameni della piccola grande Italia, a contatto delle tante comunità la cui vicinanza e la cui importanza abbiamo riscoperto nel periodo passato in quarantena. Difficile dire se sarà per sempre, ma è come se il Coronavirus avesse decretato per la prossima estate quello che da tempo sosteniamo stia accadendo nel mondo delle vacanze: il turismo di massa non c’è più, sostituito dalla massa dei turismi. Volevamo cambiare il mondo, bene, ora il mondo è cambiato e non c’è spazio per nostalgie inutili ma solo per esercitare la nostra creatività e le nostre migliori capacità nel saper orientare e piegare ai nostri temi il processo di cambiamento. Un mondo che cambia è più malleabile di un mondo statico.

È il momento di approfittare di questa condizione per orientare e stabilizzare le scelte, per consolidare le tendenze verso un turismo che riassapora l’autentico e ritrova un pezzo di Paese dimenticato negli anni passati. È un appuntamento che non possiamo mancare e al quale bisogna arrivare preparati mostrando che il mondo nuovo che abbiamo in mente è più desiderabile, attraente e divertente del vecchio. E in quest’attività i più attrezzati saranno proprio quelli che in questi anni hanno scommesso sui nostri temi, che hanno investito sulla sostenibilità delle strutture, sulle proposte di vacanza a contatto con l’ambiente, a cominciare dai premiati con l’Oscar dell’ecoturismo dei quali raccontiamo in queste pagine. Saranno loro la fiammante locomotiva del treno verso il mondo nuovo.