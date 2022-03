Turismo, un concorso fotografico per raccontare le trasformazioni delle coste italiane

Si chiama “Tutti al mare” ed è organizzato da Legambiente e l’Osservatorio Paesaggi Costieri Italiani. Le candidature possono essere inviate fino al 30 Aprile 2022. Le foto vincitrici saranno premiate con un monopattino elettrico

Secondo i dati ISTAT, le presenze dei clienti nelle strutture turistiche italiane – da gennaio a settembre 2021 – hanno registrato un calo del 38,4% rispetto al 2019; ciò nonostante sono in crescita le percentuali che documentano gli arrivi di stranieri nel nostro Paese, rilevando miglioramenti in particolare durante la stagione estiva. In Italia il 35% del mercato del turismo fa perno sul mare e spesso le attività del settore mantengono viva l’economia di intere famiglie durante i mesi più caldi dell’anno, a volte non curanti degli effetti negativi sugli equilibri ambientali, sul paesaggio e la qualità delle città. Le zone costiere del Mediterraneo comunemente sono associate al cosiddetto “turismo balneare”, inteso come un fenomeno di turismo di massa che a partire dagli anni Sessanta ha influito notevolmente sulla crescita esponenziale dei processi di urbanizzazione delle aree costiere. Sebbene le statistiche mettano in evidenza il valore economico di questo processo, affinché le nostre coste possano preservarsi come risorsa è necessario aprire lo sguardo alle forme di turismo innovative che si sono affermate negli ultimi anni.

Legambiente e l’Osservatorio Paesaggi Costieri Italiani hanno organizzato il concorso fotografico “TUTTI AL MARE”, dedicato alle trasformazioni del turismo lungo le aree costiere italiane. L’iniziativa, di cui Nuova Ecologia è media partner, insieme ad ArtApp, Seascape e Mondo Balneare, prevede la possibile candidatura di scatti fotografici inediti secondo due temi di indagine:

– Turismi buoni – Pratiche virtuose di un turismo sostenibile, inclusivo e culturale

– Turismi cattivi – Architetture abusive e di impatto ambientale, città fantasma

Il primo tema considera soprattutto le nuove forme di turismo, attente alla tutela degli equilibri ambientali e che fanno leva sulla valorizzazione del paesaggio, riscoprendo anche l’estensione territoriale di un interesse che non è circoscritto esclusivamente alla costa ma si allarga all’entroterra. Nella categoria rientreranno tutte le fotografie che catturano i “segni” del turismo sostenibile. Il secondo tema indaga invece le situazioni in cui la pressione antropica finalizzata allo sviluppo del turismo ha determinato fenomeni riconoscibili di degrado, abusivismo e abbandono. Molte delle coste italiane sono costellate dalla presenza di costruzioni che ostacolano la vista del mare, manufatti incompleti o realtà urbane stagionali che per molti mesi hanno l’aspetto di vere e proprie “città-fantasma”. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i fotografi professionisti o dilettanti, senza restrizioni di età o nazionalità. La giuria del concorso è composta da Margherita Del Piero, Stefano Landi, Michele Manigrasso, Barbara Pau e Sebastiano Venneri. Il termine per l’invio delle candidature è fissato al 30 Aprile 2022. Le foto vincitrici saranno premiate con un monopattino elettrico e gli esiti del concorso saranno oggetto di una specifica attività di comunicazione presso media e siti web.

Le informazioni sulle modalità di partecipazione al concorso sono reperibili nel bando di concorso scaricabile online dal portale web dell’Osservatorio Paesaggi Costieri Italiani accedendo alla sezione I nostri concorsi_ Concorsi fotografici_ Tutti al mare.

