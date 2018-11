Nuovo record per il turismo in Italia: a certificarlo è il report dell’Istat, secondo cui nel 2017 gli esercizi ricettivi hanno registrato un nuovo massimo storico, dopo quello del 2016, con oltre 420 milioni di presenze (+ 4,4%) e 123 milioni di arrivi (+ 5,3%). La crescita è stata superiore a quella media europea. La Germania si conferma primo Paese di provenienza dei turisti stranieri in Italia, con il 14,1% delle presenze registrate. Seguono Francia, Regno Unito e Stati Uniti con quote di circa il 3%.

E proprio dal turismo dovrebbe ripartire l’Abruzzo. “È un volano importante per tutti i territori, può e deve essere un asset centrale nello sviluppo dell’Abruzzo” ha detto il ministro per le Politiche agricole e forestali, ma anche al Turismo, Gian Marco Centinaio, a margine di un incontro con i vertici regionali e comunali abruzzesi per fare il punto sulle questioni economico-sociali legate a sviluppo e ricostruzione. “Spesso è proprio il turismo che serve per far ripartire determinati territori, penso che una politica sul turismo seria in questa regione possa permettere all’Abruzzo di ripartire”.

Dopo l’incontro con il presidente vicario, Giovanni Lolli, e con il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il ministro Centinaio ha visitato la città terremotata, poi ha raggiunto il monastero-fortezza Santo Spirito a Ocre, dove ha incontrato i rappresentanti delle Dmc, del Polo d’innovazione, di Federparchi e delle associazioni di categoria e una delegazione delle associazioni dei balneatori sulla direttiva Bolkestein.

Autore: redazione La testata è nata nel 1978 con il nome di Ecologia (diventerà La Nuova Ecologia l’anno successivo) insieme ai primi gruppi ambientalisti… Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook