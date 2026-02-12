giovedì 12 Febbraio 2026
Biodiversità

Turchia, quando le foreste diventano “notizie di parte”

Paolo Mori
di Paolo Mori
0
0
Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan (credit Wikipedia)
Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan (credit Wikipedia)

Uno studio pubblicato su “Society & Natural Resources” accende un faro sul rapporto tra informazione, potere politico e tutela delle foreste nel Paese del Medio Oriente. Dai giornali di opposizione le principali denunce dei fenomeni di deforestazione, consumo di suolo e perdita di valori ecologici

Il 20 novembre 2025 uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Society & Natural Resources, edita da Taylor & Francis, ha acceso un faro sul rapporto tra informazione, potere politico e tutela delle foreste in Turchia. Un rapporto tutt’altro che neutro, che mostra come le questioni ambientali possano essere amplificate o silenziate a seconda della linea editoriale dei media.

La ricerca analizza 573 articoli, editoriali e interviste pubblicati tra il 2019 e il 2020 su sei quotidiani nazionali, distinti tra filogovernativi e di opposizione. I temi presi in esame sono centrali per il futuro delle foreste turche: uso delle aree forestali per fini non forestali, degrado degli ecosistemi, esclusioni dal regime di tutela e incendi boschivi.

Il quadro che emerge è netto. I giornali di opposizione tendono a svolgere una funzione di allerta pubblica, dando spazio a fenomeni di deforestazione, consumo di suolo e perdita di valori ecologici. Al contrario, i media vicini al governo riducono drasticamente la visibilità di questi problemi, normalizzandoli o presentandoli come marginali, quando non li rimuovono del tutto dal dibattito pubblico.

Secondo gli autori dello studio, questa scelta comunicativa ha conseguenze profonde. Oscurare le criticità ambientali non significa solo proteggere l’azione di governo, ma impoverire la qualità della democrazia e indebolire la razionalità delle politiche forestali. Senza un’informazione critica e accessibile, la gestione delle foreste rischia di trasformarsi solo in una questione tecnica sottratta al controllo della società.

Il lavoro mette così in evidenza un nodo cruciale: la comunicazione sulle foreste non è mai solo informazione ambientale, ma un terreno di conflitto politico e culturale. Le narrazioni mediatiche influenzano la percezione collettiva, orientano le priorità pubbliche e incidono direttamente su governance, tutela del paesaggio e sostenibilità.

Uno studio di questo tipo solleva interrogativi che vanno oltre il contesto turco. Analisi analoghe, applicate anche all’Italia, potrebbero aiutare a comprendere quanto il modo favolistico di raccontare gli alberi e le foreste condizioni le scelte politiche, la ricerca, l’attività delle istituzioni e quella delle associazioni, rispetto alla gestione del bene bosco.

Summary
Turchia: quando le foreste diventano “notizie di parte”
Article Name
Turchia: quando le foreste diventano “notizie di parte”
Description
Uno studio pubblicato su "Society & Natural Resources" accende un faro sul rapporto tra informazione, potere politico e tutela delle foreste nel Paese del Medio Oriente. Dai giornali di opposizione le principali denunce dei fenomeni di deforestazione, consumo di suolo e perdita di valori ecologici
Author
Publisher Name
La Nuova Ecologia
Publisher Logo
Iscriviti alla newsletter di Nuova Ecologia
Ricevi in omaggio l'annuario 2025: Un anno di ambiente in cento notizie
A segnare gli ultimi dodici mesi è Trump, paladino del negazionismo climatico. Non fanno quasi più clamore, invece, i record negativi su caldo, eventi estremi, fusione dei ghiacciai e incendi. Oltre la cronaca c’è però l’inarrestabile crescita delle rinnovabili. Ci salverà il mercato?
Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora a

per ricevere le newsletter

ISCRIVITI

Articoli correlati

SEGUICI SUI SOCIAL

GLI ULTIMI ARTICOLI

Gli ultimi articoli

Vedi altri articoli

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

ARGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

AEGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA è una società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 su impulso di Legambiente per la pubblicazione delle riviste di riferimento dell'associazione e l'ideazione di numerose altre iniziative ad esse collegate.

E’ nata e opera nella convinzione che l’informazione, la formazione e la comunicazione ambientali siano strumenti fondamentali nella politica dello sviluppo sostenibile.

Oltre alla prevalente attività editoriale, organizza convegni e seminari, corsi di giornalismo e di comunicazione. Alla base del lavoro svolto c’è un costante impegno alla tutela e valorizzazione di principi etici nei rapporti economici e sociali.

Editoriale la nuova ecologia

Editoriale la nuova ecologia

Cookie Policy

Aggiorna le tue preferenze sui cookie

Accessibility by WAH