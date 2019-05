Proseguono da giorni le attività di supporto medico di Medici senza frontiere ai centri sanitari di Labuan e Carita, tra le aree maggiormente interessate dallo tsunami che ha colpito lo Stretto di Sunda in Indonesia.

“Msf ha istituito due tipi di equipe mediche di emergenza, fisse e mobili. Stiamo supportando i centri sanitari esistenti e visitando le popolazioni colpite nelle comunità. Nei centri sanitari, Msf fornisce assistenza medica e assicura che i protocolli di prevenzione delle infezioni siano in atto”, ha affermato Dirna Mayasari, vice coordinatrice medica di Msf Indonesia.

L’équipe di Msf ha anche avviato l’attività di pronto soccorso psicologico tra alcuni pazienti ammessi e nelle prossime settimane verrà lanciato un programma di salute mentale. Fino al 28 dicembre sono state curati 44 pazienti nei due centri sanitari di Labuan e Carita. La clinica mobile gestita da Msf ha curato 147 pazienti provenienti da dieci rifugi. La ong sta inoltre fornendo controlli medici a 12 donne incinta ed altri 13 pazienti.

Secondo la valutazione di Msf, i bisogni medici urgenti dei sopravvissuti allo tsunami includono controlli medici efficaci per i pazienti con traumi e con malattie croniche, assistenza prenatale e postnatale e parto sicuro per donne incinta, e la diagnosi precoce di possibili epidemie. Msf ha anche riscontrato un accesso limitato all’acqua e ai servizi igienici in quasi tutti i rifugi delle persone sfollate. Anche il livello generale dell’igiene e della salute pubblica devono essere migliorate insieme al sistema di distribuzione del cibo e la fornitura di coperte e lenzuola, soprattutto in questa stagione delle piogge. Per questo Msf si sta coordinando con le autorità locali per migliorare questi aspetti e sta anche valutando l’espansione dei suoi interventi medici per coprire il distretto di Panimbang, situato nella parte meridionale di Pandeglang.

