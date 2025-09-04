La disamina degli esperti sul rapporto dell’amministrazione Trump sul clima denuncia difetti metodologici, ricerche non affidabili e criteri non scientifici

Oltre 80 esperti scienziati hanno scritto 400 pagine di commenti criticando un rapporto sui cambiamenti climatici pubblicato il 29 luglio dall’amministrazione Trump, denunciando difetti metodologici, manipolazione di fatti e riferimenti scientifici a ricerche poco affidabili. Il rapporto è stato seguito dal Dipartimento dell’Energia sotto la presidenza di Donald Trump, che ha posizioni apertamente scettiche sul climate change. Secondo gli esperti, il documento, che avrebbe poca rilevanza scientifica, mette in discussione gran parte del consenso scientifico internazionale, in particolare sull’aumento degli eventi meteorologici estremi. “Questo rapporto è una parodia della scienza”, ha commentato Andrew Dessler, professore di scienze atmosferiche alla Texas A&M University. Per questo lui e altri scienziati hanno analizzato il metodo e il contenuto del rapporto, respingendone le conclusioni.

La loro disamina evidenzia l’uso da parte degli autori di “tattiche simili a quelle impiegate dall’industria del tabacco” per minimizzare gli effetti nocivi del fumo sulla salute. Il rapporto “si basa su idee a lungo rifiutate, supportate da interpretazioni errate delle conoscenze scientifiche, omissioni di fatti importanti (…) e pregiudizi di conferma”, accusa Dessler.

Secondo quanto riporta la Cnn, il loro impegno ha coinvolto decine di esperti e alcune revisioni, ma il termine di 30 giorni per i commenti pubblici ha costretto i ricercatori a rispondere rapidamente. Tuttavia, non è chiaro quale processo seguirà il Dipartimento dell’Energia nella revisione dei commenti fatti e se li incorporerà o meno in una relazione finale.

Leggi anche Trump contro il clima e la natura