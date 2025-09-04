venerdì 5 Settembre 2025
Clima

Usa, 85 scienziati contestano un rapporto dell’amministrazione Trump sul clima

Redazione
di Redazione
0
0
Trump Washington dazi
La disamina degli esperti sul rapporto dell’amministrazione Trump sul clima denuncia difetti metodologici, ricerche non affidabili e criteri non scientifici

Oltre 80 esperti scienziati hanno scritto 400 pagine di commenti criticando un rapporto sui cambiamenti climatici pubblicato il 29 luglio dall’amministrazione Trump, denunciando difetti metodologici, manipolazione di fatti e riferimenti scientifici a ricerche poco affidabili. Il rapporto è stato seguito dal Dipartimento dell’Energia sotto la presidenza di Donald Trump, che ha posizioni apertamente scettiche sul climate change. Secondo gli esperti, il documento, che avrebbe poca rilevanza scientifica, mette in discussione gran parte del consenso scientifico internazionale, in particolare sull’aumento degli eventi meteorologici estremi. “Questo rapporto è una parodia della scienza”, ha commentato Andrew Dessler, professore di scienze atmosferiche alla Texas A&M University. Per questo lui e altri scienziati hanno analizzato il metodo e il contenuto del rapporto, respingendone le conclusioni.

La loro disamina evidenzia l’uso da parte degli autori di “tattiche simili a quelle impiegate dall’industria del tabacco” per minimizzare gli effetti nocivi del fumo sulla salute. Il rapporto “si basa su idee a lungo rifiutate, supportate da interpretazioni errate delle conoscenze scientifiche, omissioni di fatti importanti (…) e pregiudizi di conferma”, accusa Dessler.

Secondo quanto riporta la Cnn, il loro impegno ha coinvolto decine di esperti e alcune revisioni, ma il termine di 30 giorni per i commenti pubblici ha costretto i ricercatori a rispondere rapidamente. Tuttavia, non è chiaro quale processo seguirà il Dipartimento dell’Energia nella revisione dei commenti fatti e se li incorporerà o meno in una relazione finale.

Leggi anche Trump contro il clima e la natura

Summary
Usa, 85 scienziati contestano un rapporto dell'amministrazione Trump sul clima
Article Name
Usa, 85 scienziati contestano un rapporto dell'amministrazione Trump sul clima
Description
La disamina degli esperti sul rapporto di Trump sul clima denuncia difetti metodologici, ricerche non affidabili e criteri non scientifici
Author
Publisher Name
La Nuova Ecologia
Publisher Logo
Iscriviti alla newsletter di Nuova Ecologia
Riceverai in omaggio la raccolta degli scritti di Alex Langer
“In ricordo di un caro amico” raccoglie i migliori articoli di Alex Langer per Nuova Ecologia. A 30 anni dalla sua scomparsa, un gesto per ricordare un militante, un costruttore di ponti, un pensatore scomodo e necessario.
Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora a

per ricevere le newsletter

ISCRIVITI

Articoli correlati

SEGUICI SUI SOCIAL

GLI ULTIMI ARTICOLI

Gli ultimi articoli

Vedi altri articoli

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

ARGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

AEGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA è una società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 su impulso di Legambiente per la pubblicazione delle riviste di riferimento dell'associazione e l'ideazione di numerose altre iniziative ad esse collegate.

E’ nata e opera nella convinzione che l’informazione, la formazione e la comunicazione ambientali siano strumenti fondamentali nella politica dello sviluppo sostenibile.

Oltre alla prevalente attività editoriale, organizza convegni e seminari, corsi di giornalismo e di comunicazione. Alla base del lavoro svolto c’è un costante impegno alla tutela e valorizzazione di principi etici nei rapporti economici e sociali.

Editoriale la nuova ecologia

Editoriale la nuova ecologia

Cookie Policy

Aggiorna le tue preferenze sui cookie

Accessibility by WAH