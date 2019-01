“Fino ad ora contro le trivellazioni di petrolio e contro i sussidi ambientalmente dannosi (16 miliardi di euro all’anno per le fossili) nessun governo, compreso quello del cambiamento, ha mosso paglia”. Il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, interviene così con un post sul suo profilo Facebook sul caso delle autorizzazioni concesse per le trivellazioni nel Mar Ionio.

“Iniziammo la vertenza nazionale contro le trivellazioni di #petrolio dopo il nostro congresso nazionale di Roma del dicembre 2003. Non eravamo tantissimi in Italia allora – ricorda Ciafani – Abbiamo lottato contro tutti i progetti in Basilicata, Sicilia, etc. e nei mari italiani. Abbiamo urlato contro il governo #Berlusconi che permise le trivellazioni di petrolio nel Golfo di Taranto (2010). Abbiamo massacrato il governo #Renzi sullo sblocca Italia pro trivelle (2015)”.

Poi, riferendosi al governo guidato da Movimento Cinque Stelle e Lega, scrive: “Ricordiamo bene le parole di #Salvini e di #DiMaio prima e dopo il referendum del 2016 (entrambi erano per il Sì, proprio come noi). Ricordiamo ogni parola, anche quelle spese dal #M5S in Parlamento contro l’airgun durante la discussione della legge ecoreati (2015) o nella campagna elettorale del 2018″.

“Ribadisco il concetto dello scorso black friday, nel primo week end di saldi del 2019: nessuno sconto ieri, nessuno sconto oggi, nessuno sconto domani”, conclude Ciafani.

