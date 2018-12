In Basilicata continua a far discutere la mancata opposizione del Movimento 5 Stelle ai progetti di ricerca di idrocarburi su cui insistono diverse società di ricerche petrolifere. A denunciare la situazione sono, in una nota congiunta, Elena Grandi e Matteo Badiali, portavoce dei Verdi, e Claudia Mannino, dell’esecutivo nazionale dei Verdi.

“L’ennesimo voltafaccia sul tema dell’ambiente del Movimento 5 Stelle è arrivato con la costituzione in giudizio alla Corte Costituzionale nel ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione che la Basilicata (con l’appoggio dei Comitati No Triv) ha sollevato proprio contro quel progetto di ricerca di idrocarburi che è un regalo bello e buono alla società di ricerche petrolifere Rockhopper Exploration”.

“Sono gli stessi che ne avevano dette di cotte e di crude contro Renzi e il suo tentativo di togliere potere alle Regioni con la riforma costituzionale, che avevano appoggiato le proteste contro lo sblocca Italia e che avevano cercato di monopolizzare il referendum sulle trivelle e che adesso, anziché appoggiare le giuste istanze del movimento #NoTriv, si sono rimangiati tutti gli impegni contro le trivelle e le multinazionali del petrolio”, prosegue la nota.

“Noi crediamo – hanno evidenziato i Verdi – che finora il M5S al Governo abbia dimostrato con i fatti, di essere ancora ostaggio della lobby dei fossili anziché promuovere le energie rinnovabili, e di aver dimenticato tutte le belle parole che ha speso in campagna elettorale sulla partecipazione diretta dei cittadini e sul voler fermare le trivellazioni”.

I Verdi chiamano poi direttamente in causa il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “Facendo seguito all’accertamento della Corte dei Conti che aveva riconosciuto la non conformità nella nomina della commissione tecnica VIA-VAS, pubblicato a fine settembre – commissione costituita dal precedente Ministro Galletti e al successivo atto di azzeramento da parte dell’attuale Ministro Costa in funzione di una nuova costituzione con metodi più trasparenti e partecipativi – ancora nulla si muove. Per questo – conclude la nota – chiediamo come atto di autotutela, di fare un passo ulteriore e sospendere, sempre per autotutela, tutte le autorizzazioni rilasciate da quella Commissione”.

