Fabbriche naturali

La triglia rossa di Licosa, tipico prodotto gastronomico del Cilento, non esisterebbe senza Posidonia

I raggi del sole obliqui del mattino scavallano il promontorio di Punta Licosa e si proiettano sulla superficie del mare cristallino, mentre nel mondo sommerso un pesce dal corpo allungato, la rossa livrea striata di giallo e i lunghi barbigli, sfila tra innumerevoli foglie verdi, sottili e sinuose, poco prima di fermarsi a razzolare sulla superficie rugosa di una di quelle. La triglia rossa si dà un gran daffare, alla ricerca puntigliosa e ostinata di piccoli crostacei, che a loro volta brucano nutrendosi di microscopiche alghe incrostanti, irrequieti protozoi e animaletti invisibili che vivono su quella stessa foglia, appartenente alla pianta marina nota alla scienza come Posidonia oceanica.

Poco più in là, dove le praterie sommerse si incuneano tra ammassi sporgenti di rocce lamellari che assomigliano a enormi wafer spezzati, ecco che da un piccolo gozzo qualcuno cala una rete a tre maglie che cade giù in verticale. Si tratta di un tramaglio, una rete “da posta” che cattura quei pesci che vi incappano mentre vanno esplorando a mezz’acqua il basso fondale. Più tardi, quando il sole sarà alto, da quella rete verranno sfilate le triglie più grandi, tra quelle impegnate poco prima a razzolare tra le foglie di Posidonia. Le triglie diventeranno filetti conservati sotto sale, messi a stagionare per almeno un paio di mesi, seguendo un antico metodo che preserva il sapore del mare e di ciò di cui quei pesci si nutrono.

La triglia rossa di Licosa è un prodotto gastronomico di eccellenza, tipica di Castellabate e di quel Cilento patria della dieta mediterranea. Ma questo fiore all’occhiello dell’economia locale non esisterebbe senza Posidonia, che non è soltanto una pianta ma un ecosistema, quindi una naturale fabbrica di cibo.