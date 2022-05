Una cabinovia a Trieste? Fondi green buttati al vento

Fra i progetti del Pnrr è stata approvata la costruzione dell’impianto di trasporto nella capitale della bora. Oltre 48 milioni per una scelta insostenibile, anche economicamente. Un referendum per bloccarla

Dal mensile di marzo – Dalle montagne le funivie scendono in città e, in alcuni casi, possono rappresentare una buona soluzione per la mobilità. Ma il progetto della cabinovia metropolitana di 4,2 km tra Trieste, il Porto vecchio e il Carso, approvato tra quelli del Pnrr con oltre 48 milioni di euro, suscita più perplessità che consensi. Molti i motivi per opporsi secondo il neocostituito comitato No Ovovia, promotore di un referendum per bloccare l’opera. Cittadini e ambientalisti chiedono di usare quei fondi per una mobilità tram-treno, integrata nell’attuale piano del trasporto pubblico locale.

«Realizzare l’impianto a fune significa disboscare più di due ettari di bosco per un nuovo parcheggio a Campo Romano e altri due nella fascia di rispetto che passa anche per Bosco Bovedo, sito della rete di protezione europea Natura 2000», afferma Andrea Wehrenfennig, presidente di Legambiente Trieste. Lungo il percorso tra Bovedo, sulla costa, e Opicina sarebbe sacrificata una fascia di bosco larga almeno quattordici metri. «Ciò è in conflitto con il Regolamento europeo 241 del 2021, “Do not significant harm” – aggiunge Wehrenfennig – per cui le opere del Pnrr non devono arrecare danno significativo all’ambiente e non possono essere costruite nelle aree Natura 2000».

Il comitato punta il dito anche sull’insostenibità economica dell’opera, la cui gestione e manutenzione futura ricadrebbero sul Comune, con un costo annuo per il funzionamento di 3,5 milioni di euro, a cui aggiungere la manutenzione straordinaria. «Il traffico ipotizzato di tre milioni di passeggeri all’anno è sovrastimato. Basti pensare che la linea del bus n. 6, tra le più affollate della città, trasporta due milioni di persone – sostiene William Starc, coordinatore del comitato – La realizzazione dell’ovovia sarebbe un grave danno per il futuro di Trieste: una voragine economica con irreversibili ricadute ambientali e paesaggistiche. Passerebbe tra l’altro accanto al Faro della vittoria, simbolo della città, e davanti alle facciate mitteleuropee del Porto vecchio». La mancanza di partecipazione al processo decisionale è un altro punto contestato dal comitato: «Non ci sarebbe stato bisogno di indire un referendum se l’amministrazione avesse coinvolto da subito la popolazione», osservano. C’è inoltre il fatto che a Trieste, si sa, c’è la famosa bora. L’ovovia starebbe ferma almeno un mese e mezzo all’anno: trenta giorni per il vento, che potrebbe accentuarsi in futuro per effetto della crisi climatica, e altri per la necessaria manutenzione. In quei giorni, i pendolari dovrebbero trovare alternative. Non è stato valutato nemmeno l’aumento del rischio idrogeologico nel tratto che va dalla costa al Carso.

Con i 48 milioni della cabinovia, il comitato propone di realizzare un primo tratto di quattro chilometri di rete tranviaria, vetture comprese, riattivando la rete ferroviaria esistente. Il nuovo porto di Trieste sta vivendo una fase di rilancio ed è primo in Italia per traffico ferroviario: la città avrebbe l’occasione di salire sullo stesso treno, promuovendo una mobilità moderna, al servizio delle persone.