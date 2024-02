Trentino, abbattuto dal Corpo forestale l’orso M90

L’uccisione ha seguito di poche ore il decreto del presidente della Provincia, Maurizio Fugatti. Un’esecuzione lampo che ha impedito il ricorso al Tar. La rabbia degli animalisti. Legambiente propone al ministero dell’Ambiente 10 azioni per la tutela del plantigrado sulle Alpi

Dopo il via libera dato dalla Provincia di Trento, l’orso M90 è stato abbattuto. L’abbattimento, avvenuto in Val di Sole, ha seguito di poche ore il decreto firmato il 6 febbraio dal presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, che ha incaricato il Corpo forestale di identificare e uccidere l’esemplare. L’animale era dotato di un radiocollare dal 15 settembre 2023. È stato questo strumento a registrare, fino al 28 gennaio, 12 avvicinamenti “in centro residenziale o nelle immediate vicinanze di abitazioni stabilmente in uso” (fattispecie 13 del Piano d’azione interregionale per la conservazione dell’orso bruno sulle Alpi centro-orientali, il cosiddetto Pacobace) e 3 casi che rientrano invece nella fattispecie 16: “Orso segue intenzionalmente persone”.

Immediata la reazione degli animalisti. “Abbiamo sperato fino all’ultimo in un ripensamento, in considerazione della speciale protezione di cui gode la specie anche a livello europeo e nel rispetto dell’articolo 9 della Costituzione che tutela la biodiversità, ma il presidente Fugatti è stato sordo anche alle istanze dell’opinione pubblica che vorrebbe un Trentino amico degli animali”. Così in una nota l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), che annuncia di voler chiedere l’accesso agli atti per conoscere i dettagli della vicenda e sapere come è stato eseguito l’abbattimento. La Lav rileva invece come i tempi stretti tra il decreto e l’uccisione non abbiamo permesso di effettuare ricorso. “Ci è stato impedito di difendere M90 ricorrendo al Tar contro la sua condanna a morte, ma non ci fermeremo – ha detto Massimo Vitturi, responsabile area selvatici dell’associazione – Siamo al lavoro per ottenere giustizia per M90 e tutti gli altri orsi casualmente trovati morti dopo le condanne di uccisione”. Di “orrore, sgomento e profonda indignazione” parla la presidente nazionale di Enpa, Carla Rocchi, sottolineando che l’ente intraprenderà “tutte le azioni necessarie affinché il presidente della Provincia di Trento renda conto delle sue decisioni in tutte le sedi appropriate, italiane ed europee, tribunali compresi”.

Prova a gettare acqua sul fuoco il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. “La soppressione non può essere l’unica alternativa – ha dichiarato – Se quanto fino ad oggi messo in campo con la Provincia di Trento non è stato sufficiente, l’impegno da parte di tutti deve essere quello di moltiplicare gli sforzi per individuare ogni soluzione possibile a garantire una convivenza pacifica nei territori. Ho nuovamente mobilitato tutte le strutture che fanno capo al ministero per definire una strategia tempestiva in cui l’abbattimento debba essere la soluzione estrema”.

Per Legambiente l’uccisione di un orso è sempre una sconfitta, anche se motivata da un parere scientifico. L’associazione lancia un appello al ministero, alle istituzioni locali, alle aree protette e alle comunità locali: “Per tutelare al meglio l’orso bruno sulle Alpi, e la fauna protetta in generale, servono azioni preventive non più rimandabili, investendo sulla coesistenza tra uomo e animali selvatici attraverso un lavoro congiunto e consapevole. Questa è la priorità in tema di gestione e tutela dell’orso e delle altre specie minacciate”. In particolare, per l’orso bruno, sono dieci le azioni che Legambiente torna a proporre per rafforzare il Pacobace. Innanzitutto, rimuovere le fonti di cibo di natura antropica e il controllo dell’accesso alle stesse da parte degli animali; attuare azioni di dissuasione verso gli animali confidenti; informare e sensibilizzare le comunità locali. A valle di queste tre, le altre azioni suggerite da Legambiente sono: rafforzare il monitoraggio dell’orso; comunicare in modo trasparente i casi problematici; coinvolgere la comunità locale nella gestione dei conflitti; revisionare e monitorare i piani di gestione dei conflitti; coinvolgere gli esperti della specie nella gestione delle situazioni critiche; coinvolgere istituzioni, aree protette e associazioni ambientaliste di tutto il territorio alpino nella governance e nelle strategie per la conservazione dell’orso e rendere operativo il tavolo tecnico promosso dal ministero; finanziare la realizzazione di corridoi faunistici.

“Anche se l’epilogo per M90 era scritto, confermato anche da Ispra che ha riconosciuto la pericolosità dell’esemplare, dando di fatto parere favorevole all’abbattimento, il percorso con cui si è raggiunto questo esito invece non era scritto e il presidente Fugatti lo sa bene. In questi anni la Provincia di Trento – commenta Antonio Nicoletti, responsabile aree protette e biodiversità di Legambiente – ha messo in campo pochissimi interventi di prevenzione, puntando sui conflitti tra le istituzioni e alimentando la paura. Ha puntato unicamente su azioni divisive, che hanno portato al primo abbattimento di un esemplare di orso da parte delle istituzioni dopo oltre 50 anni di politiche di conservazione condivise. L’abbattimento di quest’orso – denuncia Nicoletti – segna un punto di non ritorno per le politiche di conservazione nel nostro Paese e dimostra come il ministero dell’Ambiente sia inadempiente su un tema, la tutela della fauna, oggi riconosciuto anche dalla Costituzione. Le parole del ministro Picchetto Fratin su questo avvenimento sono inadeguate”.