Orsi, Trentino approva legge per abbatterne otto “problematici” ogni anno

Il provvedimento è valido per i prossimi tre anni, dal 2026 le quote massime andranno ridefinite. Fugatti: “La priorità è garantire la sicurezza dei trentini”. Legambiente: “Un assurdo”

Il Consiglio provinciale di Trento ha approvato nella sera del 4 marzo un controverso disegno di legge per consentire l’abbattimento da parte dell’amministrazione di un massimo di otto orsi problematici ogni anno per i prossimi tre anni, di cui “non più di due femmine adulte e non più di due maschi adulti”. A partire dal 2026, le quote massime andranno ridefinite. Il via libera è arrivato con due voti contrari, 11 astenuti e 19 favorevoli.

Lo ha annunciato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti. “Come avevamo promesso in consiglio provinciale abbiamo approvato la legge che prevede l’abbattimento di 8 orsi pericolosi all’anno in Trentino per i prossimi tre anni. La nostra priorità è garantire la sicurezza dei trentini e tutelare gli allevamenti e le aziende agricole di montagna”, si legge in un post su Facebook. “La pubblica amministrazione – continua Fugatti – non può fare un passo indietro rispetto alla tutela delle persone e della sicurezza pubblica: gli orsi pericolosi vanno abbattuti”.

L’aula ha approvato anche l’odg di Vanessa Masè, con 28 sì e 2 astenuti, che impegna la Giunta a chiedere la modifica della normativa statale per consentire a chi frequenta il bosco per motivi professionali di dotarsi dello spray anti orso. Una possibilità che dovrebbe essere concessa anche a chi detiene il porto d’armi e ai membri della Protezione civile impegnate nella ricerca di persone disperse e ferite.

Secondo l’assessore Roberto Failoni che ha firmato il dl “Quella di oggi è una giornata simbolo per la comunità trentina. Non si tratta di una legge populista, come le opposizioni hanno provato a dire, ma una risposta concreta ai problemi dei trentini. La soddisfazione è tanta. Gli obbiettivi della legge sono chiari – ha spiegato – contenere il trend di crescita della popolazione di orso in Trentino e dare garanzia di sicurezza alla popolazione trentina. Chi vive nelle valli in cui ci sono gli orsi capisce perfettamente il senso e la necessità di questa norma”.

Il testo conferma anche che spetta al presidente della Provincia la possibilità di disporre l’abbattimento dei singoli esemplari problematici, quale misura di sottrazione permanente all’ambiente naturale.

Il commento di Legambiente

Per Legambiente la legge approvata dal Consiglio provinciale di Trento sull’abbattimento degli orsi problematici è qualcosa di “assurdo e inverosimile”. Per questo chiede al Ministro dell’Ambiente di convocare un tavolo tecnico d’urgenza per confrontarsi sul futuro dell’orso in Trentino” coinvolgendo anche associazioni e aree protette.

“Con questa legge – commenta Stefano Raimondi, responsabile nazionale biodiversità di Legambiente – si mette nero su bianco la condanna a morte degli orsi problematici che si potranno uccidere fino a otto esempleri l’anno per i prossimi tre anni. Parliamo di un totale di 24 orsi. Una legge ammazza orsi che rappresenta una sconfitta per le politiche di gestione di questo esemplare e dimostra come per la provincia autonoma di Trento l’uccisione degli orsi problematici e/o confidenti sia la principale soluzione da adottare, senza lavorare su altri tipi di interventi. Al presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti, che da anni fa finta di non sentire, ricordiamo che il PACOBACE prevede anche una serie di azioni di gestione atte a favorire una coesistenza pacifica tra uomo e orso e che devono essere applicate. Interventi su cui il Trentino è da anni fortemente e inspiegabilmente in ritardo e su cui chiediamo al più presto un’accelerazione a partire da più campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alla comunità, gli operatori locali, turisti e frequentatori della montagna, realizzando ad esempio nuovo materiale informativo sulle situazioni di rischio, segnalando in maniera chiara all’inizio e lungo i sentieri l’eventuale presenza di femmine con piccoli e/o di individui con comportamenti potenzialmente pericolosi. Altro intervento su cui lavorare, la riduzione del rischio di condizionamento alimentare e di abituazione all’uomo, tramite la rimozione delle fonti di cibo di natura antropica e il controllo dell’accesso alle stesse da parte degli animali. Rispetto alla legge appena approvata, chiediamo al Ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin di convocare un tavolo tecnico d’urgenza per confrontarsi sul futuro dell’orso in Trentino”.

Legambiente ricorda che dagli anni ’90 ad oggi sull’arco alpino, secondo i dati disponibili, sono meno di 10 gli individui di orso che si sono resi protagonisti di attacchi alle persone con ferimento delle stesse (uno sappiamo essere stato di esito fatale). Per fare un paragone, secondo i numeri del Soccorso alpino trentino, solo nel 2022 sono morte in montagna 62 persone e 819 si sono ferite per cause di varia natura (cadute, incapacità, malori, perdita di orientamento ecc…).

Ad oggi il modello trentino punta a decidere autonomamente rispetto all’abbattimento degli individui giudicati problematici. Una scelta che si discosta totalmente dal modello abruzzese che punta alla conservazione e alla tutela dell’orso bruno marsicano. In Abruzzo nei mesi scorsi è stato proposto anche un emendamento per inasprire le pene contro chi uccide un orso, mentre in Trentino si percorrere una strada diversa puntando ad una legge ammazza-orsi e che per Legambiente rappresenta anche una sconfitta per i trentini e per un territorio che da sempre si contraddistingue per la sua gentilezza.

Tra l’altro la scorsa estate, nell’ambito di Carovana delle Alpi, l’associazione ambientalista ha assegnato la bandiera nera alla Giunta provinciale del Trentino “per le gravi carenze nella gestione della convivenza con la popolazione di orsi, poiché non ha realizzato un piano efficace di comunicazione e non ha gestito in modo scientificamente fondato le situazioni problematiche”.