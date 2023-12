Viaggiare sostenibile: in treno con Omio

Quello su rotaie è il modo di spostarsi più rispettoso dell’ambiente. Sul sito di comparazione e prenotazione di viaggi online tutte le soluzioni più convenienti. Tutto quello che c’è da sapere sulla tratta Milano-Napoli

Viaggiare in treno è il modo di spostarsi più sostenibile e rispettoso dell’ambiente. A dirlo sono le rilevazioni più recenti dell’Eea, l’Agenzia europea dell’ambiente, secondo cui la percentuale di emissioni di gas serra legate ai treni è pari solo allo 0,4% del totale. Ma c’è almeno un altro elemento che gioca a favore del treno rispetto ai viaggi in auto piuttosto che in aereo: il risparmio.

Se infatti si organizzano e prenotano per tempo, gli spostamenti in treno si dimostrano di gran lunga molto più economici. Per non perdere le occasioni di offerte promozionali e sconti, uno dei servizi più efficienti disponibili in rete oggi è Omio, il sito web per la comparazione e la prenotazione di viaggi online.

Prendete uno dei percorsi più battuti d’Italia, la tratta ferroviaria Milano-Napoli. Acquistare il biglietto il giorno stesso della partenza con un Frecciarossa di Trenitalia o un Italo costa in media 86 euro. Sul sito Omio e sull’App, invece, è possibile trovare biglietti più convenienti, addirittura a partire da 73 euro. Ma c’è di più.

Su questa come sulle tantissime altre pagine del portale dedicate alle tratte ferroviarie, con pochi semplici click si possono ottenere tutte le informazioni di cui si necessita sul viaggio che si intende affrontare: quanti sono i treni che partono ogni giorno da Milano per Napoli, quanti quelli diretti e dunque senza cambi, qual è per ognuno di questi treni il tempo esatto di percorrenza, quali come detto quelli che magari ci mettono di più ad arrivare ma sono più convenienti. È il caso degli Intercity, il cui prezzo per la tratta Milano-Napoli parte da 47 euro.

Sul portale si possono poi reperire tante altre informazioni utili per fare un viaggio nella massima comodità, prevenendo qualsiasi tipo di imprevisto. Restando sulla tratta Milano-Napoli, Omio spiega come si raggiungono agevolmente le possibili stazioni di partenza: Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi e Milano Rogoredo. Ci sono anche informazioni molto utili sulla stazione di arrivo di Napoli Centrale: quanto dista dal centro, con quali linee di metropolitana, bus e tram è collegata, quali servizi si trovano al suo interno (ristoranti, bar, deposito bagagli, stazione di polizia), quante e quali cose belle ci sono da vedere e visitare nella città se ci si ferma per una giornata intera o per più di un giorno.

Altre informazioni molto utili fornite da Omio.it riguardano i servizi disponibili a bordo del treno che si è scelto. Le classi di viaggio dei treni Milano-Napoli variano, ad esempio, in base alla soluzione scelta. Sia Trenitalia che Italo permettono di scegliere il posto in base alla disponibilità al momento dell’acquisto dei biglietti. Sui treni di entrambe le compagnie si possono portare a bordo tutti i bagagli che si desiderano senza restrizioni di numero e peso. E ancora, sui treni Italo possono salire solo le bici pieghevoli all’interno di un’apposita sacca. Trenitalia, invece, applica condizioni differenti per il trasporto delle biciclette in base alla tipologia di treno. Gli animali domestici sono ammessi da entrambe le compagnie. Entrambe le compagnie offrono assistenza ai passeggeri a mobilità ridotta in salita e in discesa dal treno e a bordo. Sui treni, infine, è possibile anche consumare bevande e pasti freddi e caldi, in base ovviamente al trattamento riservato dal biglietto che si è acquistato.

E se hai altri dubbi, trovi tutte le risposte che cerchi in una sezione del sito dedicata alle domande più frequenti da parte degli utenti. Non resta dunque che approfittare dell’offerta più vantaggiosa e mettersi in viaggio in treno: il modo di spostarsi più sostenibile che c’è.