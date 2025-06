Si terranno dal 28 al 31 agosto in Alta Val di Vara. Camminatori ed esperti a confronto sulle tematiche legate alla montagna, dall’overtourism alla distruzione degli ecosistemi

Trekking a Varese Ligure. Dal 28 al 31 agosto in Alta Val di Vara si terranno i percorsi di trekking di Casacomune e Cai – Club alpino italiano. Quattro giornate animate dal claim “MontagnAmbiente in trasformazione” in cui insieme a tanti esperti verranno approfonditi i temi della montagna legati nello specifico all’overtourism, dalla pressione sulle comunità locali alla distruzione degli ecosistemi, fino all’impatto sull’economia dei territori.

L’iniziativa organizzata da Casacomune sarà inoltre una finestra utile per mettere in mostra le tante realtà capaci di portare avanti progetti di fruizione turistica dei territori di montagna alternativi. Si parlerà poi anche di biologico, ripercorrendo alcune tradizioni locali, di promozione della salute per chi va in montagna, di rifugi inclusivi, di sentieri accessibili e tanto altro.

Chi aderirà alla manifestazione avrà la possibilità ogni giorno di scegliere tra differenti percorsi a seconda della preparazione, sempre con accompagnatori del Cai ed esperti di biodiversità che illustreranno le peculiarità naturalistiche e storico culturali dell’entroterra ligure.

Trekking Varese Ligure: i percorsi

Monte Gottero (lungo)

Dal Passo della Cappelletta (m.1085) si imbocca la sterrata con segnavia bianco rosso dell’AVML che taglia il piano verso sud. Dopo alcune decine di metri si abbandona la strada per imboccare a sinistra un sentiero che sale ripido per i prati. Superata la croce dedicata ad Anniabale Taddei si scavalca il crinale e attraversata una recinzione si aggira il Monte Bertola sul versante del Taro. Si continua sul sentiero (AVML) all’interno del bosco e si prende quota. Dopo circa 40’ si incontra l’indicazione del passo del Lupo (m.1253) e pochi minuti dopo un bivio (m.1300): a sinistra prosegue l’AVML mentre a destra si può iniziare a percorrere il tratto che porta al Gottero. Il sentiero prosegue sempre all’interno del bosco, dal quale si esce poco prima di incontrare il breve crinale che porta alla cime (1/2.30 ore dalla partenza); il panorama è ampio e si può vedere sia la parte verso la Val di Vara sia la parte emiliana della Val Ceno e Val Taro. Il ritorno avviene lungo l’itinerario percorso all’andata (1h30’ circa).

Anello del Monte Gottero (corto)

Il percorso si sviluppa sul Sentiero Italia del Cai. Si tratta di un tracciato panoramico sui sentieri della guerra partigiana. Il livello di difficoltà è E, il tempo di percorrenza 3h/3h,30 per 5/6 km totali co un dislivello di circa 300 metri.

A questo link è possibile iscriversi ai percorsi di trekking e seguire i dibattiti in programma.

