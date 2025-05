Il dato emerge da un sondaggio di Youtrend. Per il 23% degli intervistati è controproducente la comunicazione che genera allarmismo

Transizione ecologica, il sondaggio. Il 42% degli italiani pensa che le persone siano meno motivate ad agire contro il cambiamento climatico rispetto a pochi anni fa. Il 43% pensa lo stesso rispetto all’impegno delle aziende e il 49% rispetto all’impegno delle istituzioni. Il 25% si sente in prima persona meno motivato rispetto a poco tempo fa.

Sono alcuni dei dati emersi da un sondaggio realizzato da Youtrend per l’edizione 2025 di “Echi”. L’evento si è tenuto lo scorso 7 maggio a Roma. Dedicato alla comunicazione della transizione ecologica, è stato organizzato da Youtrend con il supporto di Cassa Depositi e Prestiti, European Climate Foundation e del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il patrocinio del Parlamento europeo e della Commissione europea.

Dopo anni di grande presenza nel dibattito politico, sui giornali e nella comunicazione pubblicitaria, la transizione ecologica e la lotta ai cambiamenti climatici sembrano avere minore centralità nel dibattito pubblico e cresce la sensazione che manchi un impegno comune nella lotta ai cambiamenti climatici. I motivi di questa disillusione sono molteplici: ci sono ragioni economiche, come la preoccupazione delle ricadute occupazionali (indicata dal 30% dei demotivati) e il rischio che l’Europa venga danneggiata rispetto alla Cina (24%), e un generale senso di impotenza. Il 31% degli intervistati indica infatti tra le cause della scarsa motivazione l’eccessiva grandezza del problema, sul quale si sente di non aver alcun impatto.

Transizione ecologica, sondaggio: l’importanza della comunicazione

Fra le cause principali della disillusione c’è però anche quella comunicazione che genera allarmismo, indicata dal 23% dei demotivati. La richiesta che emerge più spesso dal sondaggio è quella di un messaggio più ottimista e meno orientato a spaventare le persone. Il primo suggerimento è allora utilizzare una comunicazione più incentrata sulle soluzioni che sui problemi, opzione che farebbe sentire più motivato il 77% delle persone intervistate. Sarebbero apprezzate anche una comunicazione maggiormente concentrata sui benefici economici della transizione ecologica (il 63% si sentirebbe più motivato) e un messaggio che non faccia leva esclusivamente sulla paura (61%).

Sarebbe invece controproducente per la causa della transizione ecologica una comunicazione che colpevolizza la gente (56%), una comunicazione più focalizzata sulla vita quotidiana che sul salvare il mondo (56%) e una comunicazione più concentrata sugli aspetti scientifici della transizione (58%).