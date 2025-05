Appuntamento mercoledì 28 maggio a Napoli, dove Legambiente e CNR- IIA presenteranno l’ultimo rapporto con i dati aggiornati

Mercoledì 28 maggio a Napoli, presso la fiera Green Med Expo & Symposium, Legambiente e CNR- IIA presenteranno per la prima volta nella cornice della Fiera Med Expo & Symposium, i dati del settimo Rapporto sulla transizione ecologica delle Isole minori italiane.

L’evento, tappa intermedia del progetto europeo Life Islet, in programma dalle ore 10.30 alle ore 19.00, vedrà la partecipazione di esperti, rappresentanti istituzionali, comunità locali e accademici per confrontarsi sulle sfide ambientali, energetiche e sociali che coinvolgono le piccole isole del Mediterraneo. Oltre alla presentazione del report, previste sessioni di approfondimento che avranno per tema la decarbonizzazione delle isole minori e come creare e far crescere le comunità energetiche.

PROGRAMMA

10:30 | Saluti di Benvenuto Maria Teresa Imparato, Presidente Legambiente Campania

10:30 – 10:45 | Presentazione del Rapporto Isole Sostenibili 2025 A cura di Andrea Minutolo (Legambiente) e Francesca Battistelli (CNR)

10:45 – 11:45 | La sostenibilità delle piccole isole: una prospettiva multidisciplinare Modera: Francesco Petracchini (CNR)

Intervengono: Arturo Gallìa e Stefano Malatesta (AGEI), Giannina Usai (ANCIM), Aldo Berlinguer (EURISPES), Grammenos Mastrojeni (Unione per il Mediterraneo), Sue Hollands (ESIN), Fabrizio Penna (MASE – Unità Missione PNRR), Luigi Ferrara (Ministero Protezione Civile e Politiche del Mare)

11:45 – 12:30 | Progetti energetici per la decarbonizzazione delle piccole isole

Modera: Diane Cassar (Malta IEM) Intervengono: Dario Tamburrano (Europarlamentare), Daniela Pappadà (Università di Cagliari), Kostantinos Karanasios, (DAFNI – Progetto LIFE ISLET), Sara Fontana (Legambiente)

12:30 – 13:30 | Creare e far crescere Comunità Energetiche nelle Piccole Isole

Modera: Kostas Komninos (DAFNI) Con il coinvolgimento dei rappresentanti dei comuni delle isole minori di Croazia, Italia, Grecia, Scozia e Malta

13:30 – 14:30 | Pausa pranzo Sala Procida

14:30 – 16:00 | La transizione energetica nelle piccole isole: sfide e opportunità

Modera: Esther Seeleman (Legambiente) Intervengono: Isabella Pizzuti (Università La Sapienza di Roma), Sofia Corsi (EECF), Martina Cannata (Clean Energy for EU Islands), Alessandro Bianco (UNIEM), Federica Rofi (ENEL SpA)*, Alessandra Montanelli (SINLOC – LIFE STEP-WISE)

L’incontro costituisce il mid-term event del progetto Life islet che mira a sostenere la collaborazione tra autorità pubbliche, investitori privati e cittadini al fine di creare CER sviluppando un approccio integrato nelle piccole isole del Mediterraneo.