Comunicare la transizione ecologica

Un impegno messo nero su bianco nella prima Relazione di Impatto come società benefit. Azioni concrete per contribuire a neutralizzare l’impatto sui cambiamenti climatici legato ai consumi diretti di elettricità e gas

Neutralizzare l’impatto sui cambiamenti climatici legato ai consumi diretti di elettricità e gas: è la scelta compiuta da Eprcomunicazione, associata UNA, società benefit dal 2021 e tra le più importanti agenzie di comunicazione italiane. L’impegno è messo nero su bianco nella prima Relazione di Impatto di Eprcomunicazione come Società Benefit, allegata al Bilancio.

“Per Eprcomunicazione – scrivono l’amministratore unico Camillo Ricci e il direttore scientifico Roberto Della Seta nella lettera agli stakeholder che apre la Relazione – la scelta di collegare il lavoro quotidiano al servizio della comunicazione dei nostri clienti con obiettivi d’interesse collettivo non nasce nel 2021, è molto più antica. Maturata dall’inizio del nostro cammino di impresa, declinata costruendo partnership ed elaborando strumenti e contenuti vocati a un’idea che per noi è un ‘chiodo fisso’: comunicare con efficacia e immediatezza l’impegno delle aziende e degli altri soggetti con cui collaboriamo in materia di sostenibilità, ambientale e sociale. Abbiamo comunicato l’economia circolare e la transizione ecologica da molto prima che questi concetti diventassero ‘di moda’. Lo facciamo da quando siamo nati collaborando con molti Consorzi per il recupero e il riciclo dei materiali divenuti rifiuti. Lo facciamo, anche, organizzando ogni anno il Festival nazionale dell’economia circolare che vede protagonisti tanti soggetti – imprese, associazioni, istituzioni – di questo nuovo, indispensabile paradigma del produrre e del consumare”.

Nella Relazione di Impatto appena presentata, questa “vocazione” è descritta nel dettaglio, con un passo ulteriore: mostrare, numeri alla mano, che per Eprcomunicazione la sostenibilità non è soltanto uno dei grandi capitoli del lavoro di comunicazione per i propri clienti. “La nostra ambizione – scrivono Ricci e Della Seta – è diventare noi stessi, come gruppo di persone che lavorano insieme, sempre più sostenibili”.

L’identikit “benefit” di Eprcomunicazione: