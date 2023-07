Transizione digitale a supporto della transizione ecologica

Le transizioni digitale ed ecologica sono due aspetti di una stessa profonda evoluzione verso un’economia in grado di coniugare crescita e sostenibilità.

Un sistema che si basa sulla gestione dell’ambiente e dei dati. La sfida apportata dal cambiamento climatico, dall’impatto ambientale e dalle limitate risorse naturali sollecita l’impiego di nuove soluzioni tecnologiche e di strumenti innovativi.

L’European Green Deal ha l’obiettivo di promuovere la crescita attraverso la transizione ad una economia moderna, competitiva che sfrutti le risorse in modo efficiente attraverso i seguenti targets:

• migliorare il processo di gestione dei rifiuti

• stimolare l’innovazione nel riciclo

• limitare le discariche

La filiera di gestione dei rifiuti è al centro di una rivoluzione che passa per la transizione digitale dei processi di gestione.

Il settore, a seguito degli stimoli alla digitalizzazione provenienti dalla PA, si confronta con RENTRi (Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità dei Rifiuti) e XFIR (Formulario Identificazione Rifiuti elettronico) avvalendosi di software sempre più innovativi con l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale.

Le utilities ambientali, a seguito dell’’introduzione degli standard di qualità TQRIF di ARERA, dovranno evolvere i propri processi verso soluzioni sempre più tecnologicamente avanzate.

In questo scenario Ambiente.it, divisione di Terranova, insieme ai partner Arcoda, Junker e HPA, propone le soluzioni integrate più complete e innovative in grado di soddisfare le esigenze dell’intera filiera dei rifiuti e di creare un ecosistema di valore sostenibile.

Per le esigenze dei protagonisti imprenditoriali e istituzionali dell’economia circolare vengono messi a disposizione tre sistemi digitali specializzati: ECOS4UTILITY per le aziende di igiene ambientale, ECOS4WASTE per i produttori ed ECOS4BUSINESS per tutti gli operatori della filiera.

Green Transition 2023

In merito ai temi di regolazione, digitalizzazione e sostenibilità, il 14 settembre si svolgerà a Milano il workshop Green Transition 2023. Un momento di confronto con i principali

operatori del mercato per presentare soluzioni innovative a supporto della digitalizzazione della filiera ambientale.

Maggiori informazioni su Ambiente.it.