Tragico incidente in Molise. Legambiente saluta Alessio e Simone Gentile

I fratelli avevano scelto di investire nel proprio paese, Castel Del Giudice, avendo a cuore il futuro. A loro l’abbraccio dell’associazione

Un incidente stradale tragico è avvenuto nella notte di sabato scorso, 16 maggio, a Castel del Giudice, in Molise: hanno perso la vita i due fratelli Gentile, di 41 e 45 anni. Uno è morto sul colpo, mentre l’altro ha perso la vita durante il trasporto all’ospedale Veneziale di Isernia.

Alessio, il più giovane, era commercialista, ben noto in città. Presidente del circolo locale di Legambiente, era impegnato nelle attività delle cooperative di comunità ed era tra i promotori dell’Apiario di Comunità, progetto innovativo che unisce tutela della biodiversità, apicoltura e nuove opportunità lavorative. Il Quotidiano del Molise scrive: “aveva scelto di investire energie e competenze nel futuro del proprio paese, contribuendo concretamente alla crescita di un territorio che negli ultimi anni era diventato un punto di riferimento per il turismo esperienziale e l’accoglienza diffusa”.

Simone, il fratello maggiore, era invece un imprenditore conosciuto. Negli anni è stato tra i fautori del circuito di cooperative e delle iniziative che hanno contribuito a rilanciare Castel del Giudice, diventato ormai un laboratorio di innovazione sociale e sostenibilità. Era responsabile e direttore dell’azienda agricola biologica Bio Melise, nata per recuperare terreni abbandonati e valorizzare le produzioni locali.

Legambiente li aveva premiati ad agosto scorso al Festival di Rispescia, con il premio nazionale Biodiversità di Festambiente intitolato ad Assunta Brachetta per l’Apiario della Comunità di Castel del Giudice. La comunità dell’associazione ora si stringe in un abbraccio.

Sulla pagina di Legambiente Molise si legge: “Non si è mai pronti a ricevere notizie come quella che abbiamo ricevuto questa mattina da Castel del Giudice. Alessio e Simone erano due persone speciali, due uomini che amavano il loro territorio ed il loro lavoro. Due amici che avevano investito su questo connubio per realizzare il loro futuro e contribuire alla crescita della propria comunità. Li salutiamo con il dolore nel cuore, ma con la consapevolezza di portare con noi la spinta motivazionale che ci hanno trasmesso fatta di azioni e valori che continueranno a guidare il nostro percorso. Vi vogliamo bene”.

Andrea De Marco, presidente di Legambiente Molise, ha aggiunto “Legambiente perde due persone importanti, che hanno contribuito in gran parte ai progetti che abbiamo aiutato a realizzare in quel luogo (…) Io perdo due amici fraterni che non smetterò mai di ringraziare per avermi permesso di essere loro amico”.