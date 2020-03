Operazione della Dda di Bari. Sedici le persone sottoposte a misure cautelari e quattro le società coinvolte in un giro d’affari di 26 milioni di euro. Smaltite illecitamente come compost 240mila tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi conferiti da imprese e Comuni della Capitanata. Legambiente Puglia: “bisogna aumentare i controlli”

Smantellata nel Foggiano dalla Dda di Bari una rete criminale che controllava un traffico illecito di rifiuti e la gestione abusiva di rifiuti speciali non pericolosi. Sono 16 in totale le persone sottoposte a misure cautelari: 7 sono finite agli arresti domiciliari e 9 con obbligo di dimora. È inoltre stato disposto il sequestro di 255 terreni agricoli (superficie complessiva di 353 ettari), 48 immobili, 4 complessi aziendali, mezzi di trasporto, quote societarie, conti correnti, depositi finanziari e automezzi.

Stando alle indagini condotte dalla Guardia di finanza, le 4 società coinvolte nei traffici illeciti – da cui avrebbero tratto un profitto illecito di circa 26 milioni di euro – sono tutte riconducibili alla famiglia Montagano della provincia di Foggia. Dal 2013 il network avrebbe trattato abusivamente almeno 240mila tonnellate di rifiuti conferiti da imprese campane, pugliesi e dai Comuni di Chieuti, Serracapriola, Lucera e San Severo. Una volta presi in consegna, i rifiuti sarebbero stati qualificati come compost e smaltiti illegalmente in diversi terreni agricoli della Capitanata. Le indagini nell’area sono scattate in seguito alla denuncia di alcuni cittadini che avevano avvertito esalazioni maleorodoranti provenire proprio dai terreni adesso finiti sotto sequestro.

«Un traffico illecito di rifiuti a conduzione familiare ha prodotto 240mila tonnellate di compost fuorilegge sparso su centinaia di ettari di terreno. Ciò ci lascia esterrefatti – commenta Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia – non possiamo che plaudire all’indagine della Dda di Bari coordinata dai pm Renato Nitti, Marco D’Agostino e Marco Gambardella, che ha messo fine a una “sporca” attività che da anni andava avanti indisturbata, con gravi conseguenze sia per i terreni su cui veniva sversato fertilizzante non a norma sia per la salute dei cittadini, costretti a respirare aria infestata da esalazioni nocive. Purtroppo le attività illecite legate al ciclo dei rifiuti trovano campo fertile in Puglia e in particolare a Foggia, prima secondo l’ultimo rapporto Ecomafia per numero di infrazioni accertate. Per contrastarle serve aumentare i controlli anche e soprattutto sui movimenti transfrontalieri, per dare maggiore tracciabilità a un fenomeno che risulta in espansione».

Secondo il rapporto Ecomafia 2019, nel ciclo illegale dei rifiuti la Puglia occupa il secondo posto in Italia con 947 infrazioni accertate (l’11,9% sul totale nazionale), 828 persone denunciate, 6 arrestate e 269 sequestri effettuati; nella classifica provinciale Foggia, Bari e Brindisi sono rispettivamente al secondo, settimo e ottavo posto con 310, 123 e 120 infrazioni accertate. Dal 2002 a luglio 2019, in Puglia ci sono state 76 inchieste contro attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti, circa il 16,5% delle inchieste su tutto il territorio nazionale. Inchieste che hanno portato a 201 ordinanze di custodia cautelare, 549 persone denunciate e coinvolto 86 aziende con oltre 6 milioni di tonnellate di rifiuti sequestrate.

