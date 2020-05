Traffico illecito di rifiuti, sei arresti per un’organizzazione transnazionale

Carabinieri e Guardia di Finanza hanno eseguito nelle province di Gorizia, Napoli e Belluno, sei misure di custodia cautelare personale disposte dal G.I.P. di Trieste, su richiesta del Dott. Antonio Miggiani della Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di aver preso parte ad un’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti a carattere transnazionale.

“Complimenti alle forze dell’ordine e alla DDA di Trieste per l’operazione che ha bloccato un’organizzazione criminale dedita al traffico di rifiuti da sud a nord del Paese. Un risultato che ha preso piede dalla scoperta di un magazzino colmo di rifiuti plastici in provincia di Gorizia, segno che la lotta al fenomeno dei roghi dei deposti abusivi di rifiuti resta una priorità”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha commentato l’operazione.

Le indagini sono state avviate dall’Arma di Gorizia con il sequestro di un capannone industriale stracolmo di rifiuti, e poi condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale del capoluogo, insieme al personale del ROS e ai Finanzieri del GICO di Trieste e dello SCICO di Roma. I sei destinatari dei provvedimenti cautelari sono responsabili di aver smaltito illecitamente circa 4.500 tonnellate di rifiuti speciali, costituiti da “balle reggiate”, di un metro cubo l’una, di rifiuti plastici provenienti da un impianto di recupero di una società del bellunese (BL) e da un’area dismessa ubicata in Borovnica (Slovenia), abbandonandoli all’interno di un capannone industriale, ubicato a Mossa (GO), di proprietà di due società con sede a Napoli e Gorizia, adattato con un varco d’accesso laterale ricavato appositamente per effettuare gli scarichi abusivi in luogo riparato e nascosto da fitta vegetazione.

Il trasporto dei rifiuti a Mossa avveniva utilizzando i camion messi a disposizione da alcune compiacenti aziende di trasporto slovene. L’attività investigativa è stata condotta anche con l’ausilio di un drone, che ha consentito di monitorare numerosi scarichi di rifiuti da parte degli indagati, che avvenivano per lo più nelle prime ore dell’alba per eludere i controlli delle Forze dell’Ordine.

Nonostante le difficoltà, l’attività di osservazione realizzata ha permesso di seguire ogni movimento degli automezzi, dal loro ingresso in Italia sino al sito di smaltimento finale dei rifiuti. Particolare risalto assume il contestuale sequestro preventivo di beni nella disponibilità degli indagati, per un valore pari a circa un milione di euro, profitto del reato, individuato quale danno ambientale arrecato dagli indagati al Comune di Mossa con l’abbandono dei rifiuti.

Nel corso delle indagini gli investigatori hanno documentato inoltre la ricerca da parte degli indagati, una volta sequestrato il capannone di Mossa (GO), di siti alternativi sul territorio friulano ove continuare la lucrosa attività illecita. Sono in corso numerose perquisizioni in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Campania, al fine di recuperare la documentazione necessaria a ricostruire l’esatta provenienza dei rifiuti e le tappe intermedie toccate dagli automezzi prima di giungere al sito di destinazione finale. Il G.I.P., nel motivare le esigenze cautelari, ha ricollegato la vicenda al diffuso fenomeno delle eco-mafie, sottolineando il fumus della presenza della criminalità organizzata ed il particolare livello di pericolosità, emersi nel corso delle indagini, per le evidenti affinità dell’accaduto con dinamiche criminali tipiche dell’area napoletana.