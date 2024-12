Circa 1000 esemplari tra lemuri e testuggini portati in Thailandia sono stati sequestrati al commercio illegale e rimpatriati in Madagascar. Un’operazione storica per la salvaguardia di specie minacciate

Una bella storia di cooperazione e di conservazione internazionale arriva dal Madagascar, dove circa 1000 animali appartenenti a specie rare ed endemiche sono stati rimpatriati dopo traffici illegali. Gli esemplari erano stati salvati dalla polizia thailandese nel maggio 2024, durante un’operazione anti-traffici nella provincia meridionale di Chumphon.

Si tratta di lemuri dalla coda ad anelli e lemuri bruni, testuggini stella e testuggini ragno, tutti elencati tra gli animali “più a rischio di estinzione” al mondo ai sensi della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (Cites).

All’attività hanno partecipato anche l’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e il crimine, la Wildlife Justice Commission e lo U.S. Fish and Wildlife Service. Il bottino sequestrato ammonta a un totale di 1117 animali, sia vivi che deceduti.

Tra il 1975 e il 2019, la Thailandia ha importato direttamente e indirettamente quasi 35.000 animali o loro prodotti dal Madagascar, dati allarmanti che sottolineano l’importanza di misure di controllo robuste e operazioni di cooperazione per proteggere le specie minacciate.

Il 90% della biodiversità del Madagascar è unica al mondo e non si trova da nessun’altra parte del pianeta. Il traffico illegale rischia di portare all’estinzione molte specie. L’organizzazione TRAFFIC che lavora per garantire che il commercio di specie selvatiche sia legale e sostenibile, ha accolto la decisione del rimpatrio come una grande vittoria per la biodiversità.

«Questo è stato uno dei migliori esempi di cooperazione tra la Thailandia e il Madagascar – dichiara David Newton, direttore nazionale di TRAFFIC per l’Africa meridionale – Anche le compagnie aeree, Qatar Airways e Airlink, che stanno riportando a casa i lemuri e le tartarughe, lo stanno facendo gratuitamente. Plaudiamo le autorità coinvolte per il loro impegno nel riportare questi animali nei loro habitat naturali e sollecitiamo un’azione continua per smantellare le reti del traffico».

Con il rapporto “An assessment of wildlife trade between Madagascar and Southeast Asia”, pubblicato nel 2023, TRAFFIC aveva rivelato la portata allarmante del commercio di fauna selvatica tra il Madagascar e il Sud-est asiatico. In particolare, tartarughe e lemuri rappresentano specie molto ricercate e adoperate per rifornire il traffico di animali domestici esotici.

«La biodiversità del Madagascar è unica al mondo, ma molte delle specie più rare dell’isola subiscono una pressione incessante da parte del commercio illegale – afferma Richard Scobey, direttore esecutivo di TRAFFIC – Questo sforzo di rimpatrio è una vera testimonianza del potere della collaborazione internazionale nell’affrontare la crisi del traffico di fauna selvatica».