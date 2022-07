Diamanti di montagna

Il territorio dell’Altopiano di Asiago Sette Comuni è pronto a intraprendere il percorso di candidatura della malga a patrimonio Unesco.Un riconoscimento per aree scrigno di identità delle Alpi venete

di Emanuele Pernechele

Prati, fiori, montagne, mucche libere di pascolare e piatti tipici. E non solo. Nelle malghe c’è tanto altro. Per questo l’Unione montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni nell’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, grazie anche a un contributo della Regione Veneto, ha intrapreso il percorso per candidarle a patrimonio Unesco. «L’inserimento della malga nella lista mondiale Unesco – spiega Bruno Oro, presidente dell’Unione montana – costituisce un passaggio fondamentale per valorizzare e riconoscere l’arduo e lungo lavoro che i nostri avi hanno svolto per salvaguardare, proteggere e plasmare la nostra Heimat (forte identità territoriale legata alle tradizioni e all’interazione costante degli antichi cimbri con l’ambiente e la natura, ndr)». Perché la malga è un puzzle e ogni tessera corrisponde a un elemento caratteristico di un ecosistema fragile. C’è l’abitazione per il soggiorno del malghese, la casara (dal tedesco Käse, formaggio), cioè il locale per la lavorazione del latte, la porcilaia per l’allevamento dei maiali, lo stallone per il ricovero degli animali, il bosco, importante per alimentare gli animali nei mesi di scarsa produzione di erba sul pascolo e necessario allo stazionamento del bestiame durante le giornate molto calde, ma fondamentale anche per riscaldare il latte contenuto nella caldiera di rame e produrre così il formaggio secondo tecniche antiche. Il vero cuore pulsante della malga è però il pascolo, con le oltre 150 essenze, fiori, profumi, aromi che attribuiscono al latte un sapore unico ed esclusivo. Il prodotto finito cambia infatti da malga a malga perché sono diversi i cotici erbosi, i tappeti verdi alimento degli animali. E infine ci sono le pozze d’alpeggio scavate a mano secondo specifiche e antiche tecniche di costruzione, sfruttando elementi orografici del terreno, battute con il batti pozze e alimentate da acqua piovana. Le pozze, oggi, sono importanti per l’abbeveraggio del bestiame, ma sono anche elementi fondamentali di equilibrio e biodiversità montana.

Antiche vocazioni

Il territorio dell’Altopiano di Asiago Sette Comuni è sempre stato vocato all’attività di alpeggio, tanto è vero che uno dei primi atti di assegnazione di terre da destinare al pascolo in forma scritta risale al 983 d.C. Tra le strade tracciate dai romani a partire dal II secolo a.C., una collegava la città di Padova alle malghe dell’Altopiano e venne chiamata “Arzeron della Regina”, utilizzata anche dai pastori per lo spostamento delle greggi fino a Marostica, per salire poi verso Conco e arrivare negli alpeggi. Durante l’inverno, la maggior parte dei pastori era costretta a scendere in pianura con le loro greggi, esercitando così il necessario “diritto del Pensionatico” di pascolare i loro animali sui fondi altrui. Questo privilegio venne meno alla fine del XVIII secolo, dopo la caduta della Serenissima Repubblica di Venezia, che insieme alle congiunture economiche dell’industria tessile comportò un graduale abbandono della pastorizia a vantaggio dell’allevamento bovino, come lo conosciamo oggi. Anche la produzione di formaggio mutò, passando da quella del Pegorin all’Asiago d’allevo, lavorato ancora secondo metodi tradizionali e unici che gli conferiscono un sapore e colore in grado di racchiudere le essenze del cotico erboso e dei fiori dei pascoli alpini.

Tra uomo e ambiente

«Valorizzare la malga attraverso un riconoscimento Unesco significa contribuire a far conoscere e mantenere un esempio importante di collaborazione tra uomo e ambiente – sostiene il professore Michele Scotton dell’Università degli studi di Padova, uno dei maggiori esperti in prati e pascoli di montagna – Nella malga, l’agricoltore di montagna produce i beni necessari al suo sostentamento utilizzando in modo rispettoso le risorse naturali e gli animali disponibili, creando così anche paesaggi e patrimoni culturali emblematici di integrazione sostenibile tra ambiente e attività agricole». Le malghe, inscindibilmente legate al pascolo, sono un elemento caratteristico delle montagne dell’Altopiano. Si tratta di circa centodieci unità che ospitano, durante la stagione estiva, oltre 7.000 capi bovini e 5.000 ovi-caprini, caratterizzando il territorio per esclusività, peculiarità e unicità nell’arco alpino italiano ed europeo. L’interazione secolare tra uomo e ambiente ha prodotto ambienti di straordinario valore paesaggistico e di biodiversità, ancora oggi conservati in gran parte con tecniche tradizionali. Davide Crestani, malghese e dottore forestale, ha effettuato insieme al professore Michele Scotton uno studio scientifico proprio sui sistemi pascolivi tradizionali nelle Alpi venete, evidenziando gli effetti dei metodi di pascolamento e dei fattori ambientali sul comportamento dei bovini. «Da questo studio – spiega Davide Crestani – è emerso che i malghesi gestiscono il pascolamento secondo tecniche tradizionali che tengono conto sia delle caratteristiche del territorio che del comportamento spontaneo dei bovini al pascolo. In questo modo riescono a conciliare la conservazione di ecosistemi seminaturali di pregio con il benessere animale e con la produzione di formaggi di grande qualità». Oltre a essere uno dei pilastri dell’economia locale, «le malghe dell’Altopiano dei Sette Comuni – conclude Bruno Oro – costituiscono un punto di forza per la conservazione della montagna e un presidio di salvaguardia della biodiversità e delle tradizioni della cultura locale». Insomma, un patrimonio da valorizzare e da tutelare.